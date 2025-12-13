ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лешоядите в болничните коридори: Кой допуска адвокати и застрахователи при пациенти под упойка
Случай, на който лично аз съм свидетел. Жена е блъсната на пешеходна пътека, попада в ИСУЛ, оперират я...аз съм в същата стая, но моята операция е 24 часа по-рано. Тоест, в кондиция съм.
Часове след нейната операция в стаята влиза костюмиран мъж и търси жената по име, разказвам от първо лице. Тя е толкова неадекватна, че дори не казва "Аз съм“...
Въпросният, обаче започва да я оферира, че трябва да заведе дело, защото е жертва на ПТП на пешеходна пътека и той е готов да я представлява. В този момент, журналистът в мен проговаря, гоня го от стаята, защото той кара жената да подписва документи, в момент, в който е видно, че не е в кондиция.
Бях забравила за този случай до днес /случи се преди няколко години/. И изведнъж, приятел ми разказва за подобен случай в друга болница /този път във Враца/ и друг костюмар с готови документи.
Замислих се...Какви са тези лешояди и най-важното - кой ги допуска до леглото на пациента? Работят ли болниците с подобни "услужливи адвокати"? Как можем да се предпазим? Ако ще водим дело, не е ли по-редно да го обмислим, сами да потърсим препоръчан адвокат и да преценим дали хонорарът му е по джоба ни?!
ФОКУС направи справка със Закона и доказва, че подобни "посещения“ са нарушение!
Законът за здравето
– Чл. 87 – 91: пациентът има право на лична неприкосновеност, поверителност и защита на личните данни.
– Чл. 89: достъп на външни лица може да се осъществи само със съгласието на пациента.
Пациент под упойка или в състояние на неадекватност не може да даде валидно съгласие.
– Закон за здравето – "информирано съгласие“
– Чл. 87, ал. 2: съгласието трябва да бъде "свободно, информирано и изразено след разбиране“.
Пациент в постоперативно състояние не разбира. Следователно:
Всеки подпис, получен при такова състояние, е юридически нищожен.
Закон за адвокатурата
Адвокатът няма право да набира клиенти чрез натиск, манипулация или злоупотреба с уязвимо състояние – това е нарушение на етичния кодекс и може да бъде санкционирано от адвокатската колегия.
Болницата носи отговорност
Достъпът до пациентска стая е контролиран от лечебното заведение.
Ако адвокат или застраховател влиза без съгласие, това означава едно от двете:
– или се допуска умишлено,
– или няма контрол.
И в двата случая – болницата носи административна отговорност.
Дали хората, претърпели животоспасяващи или каквито и да било операция, но с пълна упойка, ще трябва да бъдат нащрек или по-лесно е да се потърси отговорност на лечебните заведения, които допускат подобни порочни практики?! Аз го питам, но не очаквам отговор.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
