ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Лешоядите в болничните коридори: Кой допуска адвокати и застрахователи при пациенти под упойка
Автор: Десислава Томева 15:00Коментари (0)171
©
Една интересна, болна и дори криминална тема. Обичайна практика в болниците е още докато пациентът е под въздействие на упойка, в стаята да влизат застрахователи и адвокати. Питам аз - кой ги пуска и то в момент, в който дори роднините нямат достъп?!

Случай, на който лично аз съм свидетел. Жена е блъсната на пешеходна пътека, попада в ИСУЛ, оперират я...аз съм в същата стая, но моята операция е 24 часа по-рано. Тоест, в кондиция съм.

Часове след нейната операция в стаята влиза костюмиран мъж и търси жената по име, разказвам от първо лице. Тя е толкова неадекватна, че дори не казва  "Аз съм“...

Въпросният, обаче започва да я оферира, че трябва да заведе дело, защото е жертва на ПТП на пешеходна пътека и той е готов да я представлява. В този момент, журналистът в мен проговаря, гоня го от стаята, защото той кара жената да подписва документи, в момент, в който е видно, че не е в кондиция.

Бях забравила за този случай до днес /случи се преди няколко години/.  И изведнъж, приятел ми разказва за подобен случай в друга болница /този път във Враца/ и друг костюмар с готови документи.

Замислих се...Какви са тези лешояди и най-важното - кой ги допуска до леглото на пациента? Работят ли болниците с подобни "услужливи адвокати"? Как можем да се предпазим? Ако ще водим дело, не е ли по-редно да го обмислим, сами да потърсим препоръчан адвокат и да преценим дали хонорарът му е по джоба ни?!

ФОКУС направи справка със Закона и доказва, че подобни "посещения“ са нарушение!

Законът за здравето

– Чл. 87 – 91: пациентът има право на лична неприкосновеност, поверителност и защита на личните данни.

– Чл. 89: достъп на външни лица може да се осъществи само със съгласието на пациента.

Пациент под упойка или в състояние на неадекватност не може да даде валидно съгласие.

– Закон за здравето – "информирано съгласие“

– Чл. 87, ал. 2: съгласието трябва да бъде "свободно, информирано и изразено след разбиране“.

Пациент в постоперативно състояние не разбира. Следователно:

Всеки подпис, получен при такова състояние, е юридически нищожен.

Закон за адвокатурата

Адвокатът няма право да набира клиенти чрез натиск, манипулация или злоупотреба с уязвимо състояние – това е нарушение на етичния кодекс и може да бъде санкционирано от адвокатската колегия.

Болницата носи отговорност

Достъпът до пациентска стая е контролиран от лечебното заведение.

Ако адвокат или застраховател влиза без съгласие, това означава едно от двете:

– или се допуска умишлено,

– или няма контрол.

И в двата случая – болницата носи административна отговорност.

Дали хората, претърпели животоспасяващи или каквито и да било операция, но с пълна упойка, ще трябва да бъдат нащрек или по-лесно е да се потърси отговорност на лечебните заведения, които допускат подобни порочни практики?! Аз го питам, но не очаквам отговор.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Петър Стоянович: Масовият млад българин все още е социален парази...
13:20 / 13.12.2025
Ресторантьор: Плащането при нас ще е само в брой, искаме да се пр...
12:18 / 13.12.2025
Анализ: Колко пие българинът и какво казват цифрите на СЗО?
12:37 / 13.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Въвеждат такса от 3 евро за всички пратки на стойност до 150 евро...
10:34 / 13.12.2025
Политолог: Истинската победа на протеста ще бъде през пролетта на...
13:05 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
09:27 / 11.12.2025
Голяма верига затваря 200 магазина
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: