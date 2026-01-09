Лекари от Индия, Судан, Сомалия, и Ирак спасяват отделенията в болницата в Перник

© Четиринадесет лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Ирак вече работят в МБАЛ "Рахила Ангелова“ в Перник. Те са привлечени като част от целенасочена стратегия на ръководството на лечебното заведение за справяне с острия кадрови дефицит, който застрашаваше функционирането на ключови отделения.



Един от тях е д-р Саид от Индия – специализант по педиатрия. Той започва работа в критичен момент, когато детското отделение е било пред закриване поради липса на лекари. След като разбира за нуждата, подава документи и е одобрен.



"Чувствам се добре приет. Помагат ми със системата – в началото беше трудно, всичко е на български език, но колегите ме подкрепиха. Харесвам Перник, има култура, а лекарите тук се уважават“, споделя пред БНТ д-р Саид.



Болницата, със съдействието на общината, му осигурява жилище срещу символичен наем. Работата с деца е негово призвание, макар че първоначално малките пациенти често се притесняват.



"Понякога мислят, че ще ги бодем. Но когато видят професионализъм и грижа, бързо ми се доверяват“, казва той.



Д-р Саид е завършил медицина в Плевен и определя образованието в България като много качествено.



"В Индия конкуренцията е огромна – милиони кандидати за няколко хиляди места. Видях реклама за университета в Плевен и това се оказа най-добрият избор“, разказва той.



След кризисния период положението в болницата вече е стабилизирано. Педиатричното отделение функционира, а акушеро-гинекологичното, което беше временно затворено за месец, отново работи по нормален график. Въпреки това, недостигът на медицински сестри остава проблем и се компенсира с дежурства на персонал от Кюстендил.



"Проблемът не е само в Перник – това е картина на цяла България. Липсват кадри, а много от работещите са в предпенсионна или пенсионна възраст“, коментира директорът на болницата д-р Явор Дренски.



По думите му, една от успешните стъпки е привличането на гостуващи утвърдени специалисти от страната, които работят с младите лекари и ги обучават. В същото време болницата си партнира с Медицинския университет в Плевен, който има програма за обучение на чуждестранни студенти. Така новозавършили лекари с български дипломи получават възможност да започнат работа в Перник.



"В момента при нас работят девет млади лекари от Индия, както и колеги от Судан, Сомалия, Турция и Ирак – общо около 14 души. Всички отделения функционират“, подчертава д-р Дренски.



Сред тях е и д-р Захра Ахмед от Сомалия – невролог с дълъг и сложен житейски път. Тя завършва училище в родината си, следва медицина в Украйна, а заради гражданската война не може да се върне. Работи и живее в Дания и Норвегия, където са съпругът и двете ѝ деца. В България идва, защото тук получава шанс да специализира мечтаната от нея специалност – неврология.



"Имах възможност да специализирам и в други отделения, но исках само неврология. В България ми дадоха този шанс“, разказва д-р Ахмед. След курсове и държавен изпит на български език, тя започва работа по специалността си.



Изпраща документи до много болници, но именно от Перник ѝ се обаждат първи. Вече две години е част от екипа на неврологичното отделение. "В началото беше много трудно – езикът, системата, всичко е различно. Но колегите ме приеха и ми помагат“, казва тя.



Началникът на отделението д-р Даниела Стойчева определя екипа като истински международен: "Българите сме трима, а чуждестранните лекари – шестима. Различни култури и езици, но една обща кауза – пациентът“.



Според ръководството на болницата тенденцията все повече лекари от чужбина да запълват свободните места в българските болници ще се засилва. Причината – много млади български медици заминават да специализират и работят в други държави от ЕС.



"Никога не знаеш къде ще си – аз бях в Украйна и не съм мислила, че ще завърша пътя си в България. Но целият свят не е достатъчен за лекарите“, казва д-р Захра Ахмед.



Обединени от професията си, независимо от националността, лекарите в Перник доказват, че медицината наистина няма граници, когато в центъра ѝ стои грижата за пациента.