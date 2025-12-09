ЗАРЕЖДАНЕ...
Лекар сравни усещанията при грипа, като след удар с влак: Всичко те боли, всяка кост, става
"По-евтино ли е за държавата да затваряме училища и детски градини, да се дават болнични и да има грипни ваканции? Много висока заболеваемост и препълнени болници - това може да бъде избегнато", добави тя.
По думите ѝ ваксинацията гарантира, че човек няма да стигне до болница, а не че няма да се разболее. "Често използваме един каламбур, за да опишем симптомите на грипа - ако имаш усещането, че те е ударил влак, но не те е, значи имаш грип. Всичко те боли, всяка кост, става. Това се случва изведнъж. Рязко начало, висока температура, мускулна болка и сухота в гърлото. Призовавам да си слагате маски, да проветрявате, забърсвайте масите си, яжте повече плодове или зеленчуци. До температура от 38,3 градуса организмът се бори сам и не съветваме да се приема антибиотичен медикамент, а аналгетик", призова лекарят.
Според медика боледуването при деца с високо температура е много драматично като преживяване. "Има COVID, респираторни и аденовируси, но случаите на грип А в момента са много малко. Щамът от Великобритания ще дойде неминуемо след коледните празници заради множеството пътуващи. Януари вероятно вече ще бъде тук. Всяка година не сме подготвени за него, защото желаещите за ваксинация са много повече от осигурените количества ваксини. В аптечната мрежа няма никакви. Много родители не можаха да имунизират назално децата си отново заради дефицит на ваксини", посочи д-р Николова.
