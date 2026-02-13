ИЗПРАТИ НОВИНА
Легендарните телевизори се продават вече в евро, до 100 евро за брой
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:17
Прочутите телевизори "Велико Търново“, произвеждани в старата столица по времето на социализма, получиха нов живот на пазара на ретро техника. Днес емблематичните приемници се търгуват в евро, а цените им достигат до 100 евро за брой.

Проверка на обяви в онлайн платформи и специализирани групи показва сериозен диапазон в стойностите. Най-скъпите предложения стигат 100 евро, докато масово "ветераните“ се предлагат между 20 и 30 евро. Срещат се и по-достъпни варианти  около 7,5 евро за брой. Дистанционно управление за легендарния телевизор може да се намери за приблизително 3 евро, а оригинална инструкция за експлоатация се продава за около 5 евро, предава вестник "Борба".

Въпреки че не се произвеждат от три десетилетия, телевизорите "Велико Търново“ продължават да намират своите купувачи. Основният интерес идва от колекционери на техника и предмети от социалистическия период, както и от любители на ретро интериора. В повечето случаи апаратите се използват не по предназначение, а като декоративен акцент с носталгична стойност, пише вестник "Борба".

През 80-те години телевизорите "Велико Търново“ бяха символ на технологичен напредък и качество в българските домове. През 1983 г. на екип инженери с ръководител Атанас Иванов е възложена задачата да създаде прототип на цветен телевизор. Само година по-късно разработката е завършена и представена на Международния панаир в Пловдив през май 1984 г.

Моделът "Велико Търново 84“ се превръща в истински пазарен успех – произведени са над 2 милиона броя. В завода са сглобявани и телевизори на базата на съветските модели "Електрон“, включително "Велико Търново Електрон 51-ТЦ-451ДБ“.

Днес, десетилетия след спирането на производството, телевизорите "Велико Търново“ вече не са средство за масова информация, а артефакт от близкото минало – свидетелство за една епоха, в която притежаването на цветен телевизор беше въпрос на престиж.







