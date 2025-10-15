ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Легендарен българин вече не е между живите
Зафиров е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба през 60-те и 70-те години, когато ЦСКА доминира на домашната сцена и печели европейска слава.
Той играе на поста десен защитник и се състезава с червената фланелка в два периода - от 1962 до 1966 година и между 1968 и 1981 година. Изиграва над 400 мача с екипа на ЦСКА във всички надпревари, а в евротурнирите взима участие в 37 двубоя.
Бранителят е деветкратен шампион с "армейците" и пет пъти печели Купата на Съветската армия. Той е капитан на ЦСКА.
Иван Зафиров има 50 мача и един гол за националния отбор на България, като през 1968 година е част от тима, спечелил сребърните медали от Олимпийските игри в Мексико.
През 1968 година е награден със сребърен орден на труда, а през 1974 година е удостоен е с отличието "Заслужил майстор на спорта". Баща е на бившите футболисти на ЦСКА Адалберт и Мартин Зафирови.
Иван Зафиров винаги е бил символ на непримирим дух, мъжество и футболна класа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Арестуваха катаджия и жена, измислили криминална схема
14:08 / 15.10.2025
Откриха крадени части в автоморга
13:34 / 15.10.2025
Мирчев: Писах два есемеса на Борисов
13:35 / 15.10.2025
Френски икономист: Единствената промяна за клиентите на банките в...
13:03 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, ...
11:19 / 15.10.2025
Брокери от Гърция: Много села станаха "български", без проблем ку...
10:52 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS