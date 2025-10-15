Легендарен българин вече не е между живите

© На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата, съобщиха "червените".



Зафиров е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба през 60-те и 70-те години, когато ЦСКА доминира на домашната сцена и печели европейска слава.



Той играе на поста десен защитник и се състезава с червената фланелка в два периода - от 1962 до 1966 година и между 1968 и 1981 година. Изиграва над 400 мача с екипа на ЦСКА във всички надпревари, а в евротурнирите взима участие в 37 двубоя.



Бранителят е деветкратен шампион с "армейците" и пет пъти печели Купата на Съветската армия. Той е капитан на ЦСКА.



Иван Зафиров има 50 мача и един гол за националния отбор на България, като през 1968 година е част от тима, спечелил сребърните медали от Олимпийските игри в Мексико.



През 1968 година е награден със сребърен орден на труда, а през 1974 година е удостоен е с отличието "Заслужил майстор на спорта". Баща е на бившите футболисти на ЦСКА Адалберт и Мартин Зафирови.



Иван Зафиров винаги е бил символ на непримирим дух, мъжество и футболна класа.