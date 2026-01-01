ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Лечебната сила на водата в "града на здравето" помага при инфаркт или инсулт и не само
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:05Коментари (0)1384
©
Наричат Вършец “град на здравето". Красивият старопланински град напълно е заслужил това определение и с гордост носи девиза си. Лечебната сила на водата във Вършец е позната още от римско време, а от 1850-та година градчето е известено място за балнеолечение и възстановяване. Целогодишно се посещава не само от българи. Във Вършец идват за лечение хора от Турция, Гърция и близката Румъния.

Вършец е единственият курорт в Северозападна България. Най-интересната атракция е Новата минерална баня, която е построена през 1930-та година. Парапетите около големите басейни в банята са с плочки, доставени още тогава от Италия.

И двете минерални бани са държавни. Те са към Специализираната болница за рехабилитация “Св. Мина" във Вършец. Водолечението в Новата баня е комфортно, не само заради двете крила с басейни, които са проектирани и построени с тази цел. В банята има и 10 кабинкови вани.

Какви заболявания може да се лекуват във Вършец?

Минералната вода в банята е с температура 36,4 градуса. Ползва се за водолечение – вътрешно и външно (басейни, вани, подводен масаж). Водата може и да се пие, като в този случай се препоръчва на всички, които имат проблеми с храносмилателната система, черния дроб и жлъчния мехур.

Заради уникалния си състав водата от Вършец е единствената българска минерална вода, включена в световния Топ 20 на минералните води.

Ето и списък на заболяванията, които се повлияват добре след водолечение във Вършец

– Болести на централната нервна система: неврози и неврастении.

– Възстановяване след инсулт и инфаркт, мозъчно-съдова болест.

– Детска церебрална парализа.

– Отоневрологични заболявания.

– Лечение на хипертония.

– Исхемична болест на сърцето (ИБС).

– Заболявания на периферната нервна система: радикулити, плексити, неврити, полиневрити и др.

– Болести на опорно- двигателния апарат и възстановяване след фрактури.

– Луксации при деца и възрастни.

– Контузии и разкъсване на ставни връзки.

В Специализираната болница за рехабилитация “Св. Мина" във Вършец могат да се лекуват и професионални заболявания: полиневропатии, вибрационна болест, интоксикации.

Минералната вода повлиява добре и различни заболявания на кожата, като трофични язви, невродермит, хронични екземи.

И не на последно място – лечението и профилактиката с минерална вода се препоръчва при състояния на физическа и умствена преумора и пренапрежение, за общо профилактично укрепване и закаляване и възстановяване след оперативни интервенции.

Градът е чудесна дестинация за хора, които искат да отслабнат, както и такива, които страдат от диабет.

Природни забележителности във Вършец

Вършец ще изненада посетителите с Булеварда на чинарите, от двете страни на който са разположени красиви вили, построени през 30-те години на 20-ти век. Градският парк е втори по големина у нас, след Борисовата градина в София. Освен парка, има и Слънчева градина (наречена така, защото е във формата на слънце), която минава покрай минералните бани. "Старата баня“ е построена през 1910-та година, а "Новата баня“ – две десетилетия след нея. Заради в стила на “Новата баня" (късен европейски барок), гостите на града я сравняват с дворец.

В близост до града са пещерата Леденика, ски-пистите под връх Ком /2016м/ и връх Тодорини кукли /1785м/. Запалените планинари ще бъдат пленени от красотата на величествения старопланински венец Козница.

Може да посетите и Клисурския манастир, който е построен през ХІІ век и е четвъртия по големина манастир в България.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Всичко, което трябва да знаем: От днес плащаме в евро
07:00 / 01.01.2026
Обезщетението за отглеждане на дете до 2 години се повишава
06:10 / 01.01.2026
Днес е Васильовден: Традиции и обичаи
00:20 / 01.01.2026
Честита Нова година!
00:00 / 01.01.2026
bTV пристана на чалгата в новогодишната нощ
22:22 / 31.12.2025
Слави Трифонов: Вярвам във всичко това и затова направих каквото ...
21:23 / 31.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пенсионната реформа
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: