|Лечебната сила на водата в "града на здравето" помага при инфаркт или инсулт и не само
Вършец е единственият курорт в Северозападна България. Най-интересната атракция е Новата минерална баня, която е построена през 1930-та година. Парапетите около големите басейни в банята са с плочки, доставени още тогава от Италия.
И двете минерални бани са държавни. Те са към Специализираната болница за рехабилитация “Св. Мина" във Вършец. Водолечението в Новата баня е комфортно, не само заради двете крила с басейни, които са проектирани и построени с тази цел. В банята има и 10 кабинкови вани.
Какви заболявания може да се лекуват във Вършец?
Минералната вода в банята е с температура 36,4 градуса. Ползва се за водолечение – вътрешно и външно (басейни, вани, подводен масаж). Водата може и да се пие, като в този случай се препоръчва на всички, които имат проблеми с храносмилателната система, черния дроб и жлъчния мехур.
Заради уникалния си състав водата от Вършец е единствената българска минерална вода, включена в световния Топ 20 на минералните води.
Ето и списък на заболяванията, които се повлияват добре след водолечение във Вършец
– Болести на централната нервна система: неврози и неврастении.
– Възстановяване след инсулт и инфаркт, мозъчно-съдова болест.
– Детска церебрална парализа.
– Отоневрологични заболявания.
– Лечение на хипертония.
– Исхемична болест на сърцето (ИБС).
– Заболявания на периферната нервна система: радикулити, плексити, неврити, полиневрити и др.
– Болести на опорно- двигателния апарат и възстановяване след фрактури.
– Луксации при деца и възрастни.
– Контузии и разкъсване на ставни връзки.
В Специализираната болница за рехабилитация “Св. Мина" във Вършец могат да се лекуват и професионални заболявания: полиневропатии, вибрационна болест, интоксикации.
Минералната вода повлиява добре и различни заболявания на кожата, като трофични язви, невродермит, хронични екземи.
И не на последно място – лечението и профилактиката с минерална вода се препоръчва при състояния на физическа и умствена преумора и пренапрежение, за общо профилактично укрепване и закаляване и възстановяване след оперативни интервенции.
Градът е чудесна дестинация за хора, които искат да отслабнат, както и такива, които страдат от диабет.
Природни забележителности във Вършец
Вършец ще изненада посетителите с Булеварда на чинарите, от двете страни на който са разположени красиви вили, построени през 30-те години на 20-ти век. Градският парк е втори по големина у нас, след Борисовата градина в София. Освен парка, има и Слънчева градина (наречена така, защото е във формата на слънце), която минава покрай минералните бани. "Старата баня“ е построена през 1910-та година, а "Новата баня“ – две десетилетия след нея. Заради в стила на “Новата баня" (късен европейски барок), гостите на града я сравняват с дворец.
В близост до града са пещерата Леденика, ски-пистите под връх Ком /2016м/ и връх Тодорини кукли /1785м/. Запалените планинари ще бъдат пленени от красотата на величествения старопланински венец Козница.
Може да посетите и Клисурския манастир, който е построен през ХІІ век и е четвъртия по големина манастир в България.
