|Кузман Илиев: В България се наблюдава едно нездраво раздуване на ипотечното кредитиране
Той допълни, че в България се наблюдава един нездрав кредит, едно нездраво раздуване на ипотечното кредитиране. "С 30% на годишна основа растат ипотечните кредити в България. Има една такава много сериозна експанзия, защото хората са уплашени и не знаят къде да си сложат парите. Затова ги вкараха в банковата система, която ги рециклира и ги вкара в ипотеки. Така се напомпва един имотен пазар, който неустойчиво набъбва като цени", подчерта финансовият анализатор.
По думите му банковият сектор не си налага ограничения върху отпускането на кредити, защото за него това са активи и печалба.
Въпреки че според Евростат България е трета по икономически растеж в еврозоната истинските икономически параметри са много притеснителни. "За здравето на една икономика, изключително важно е дали тя произвежда и изнася, с което като изнася взима пари. Внасяме все повече и изнасяме все по-малко, защото не произвеждаме. Ние вече не произвеждаме храна, не можем да си я финансираме сами, когато я внасяме, затова и търговският дефицит расте. Ние сме шампиони по деиндустриализация, защото имаме един от най-силните спадове, на моменти и най-силния, на промишления индекс в Европа", заяви Кузман Илиев.
