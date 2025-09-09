ИЗПРАТИ НОВИНА
Купуват, ремонтират и продават - пазарът на жилища е в апогея си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:40Коментари (0)80
© Plovdiv24.bg
Засилва се тенденцията хора да купуват стари апартаменти в лошо състояние или жилища в сгради ново строителство, които ремонтират и пускат на пазара на по-висока цена с цел реализиране на печалба, разказаха брокери на имоти.

Голямо е търсенето на напълно готови апартаменти с подови настилки, боядисани стени и оборудвани бани, в които човек може да сложи мебели и веднага да се нанесе или да ги даде под наем. За такива жилища в сгради ново строителство в добър район на София купувачи много бързо се намират. Сред причините за това е, че на пазара има натрупано очакване за продължаващ ръст на цените на имотите.

Хората, които търсят апартамент с цел инвестиция и реализиране на печалба, купуват в големите градове на страната, тъй като ръстът на цените там е много по-висок в сравнение с по-малките населени места. Много хора се местят от по-малки към по-големи градове, което води до ръст на търсенето на имоти. Освен това в по-големите градове доходите на хората са по-високи, което също е фактор за увеличение на покупките на жилища.

Около 30 на сто от покупките на жилища са в сгради в строеж, казват брокери. Много хора избират да купят имот преди окончателното му завършване заради по-ниската цена. Повечето сделки с жилища се сключват от хора, които търсят имот за живеене. Общо за страната около 25 на сто от сделките с жилища са с инвестиционна цел. Бургас е градът с най-голям дял на инвестиционните сделки, които са над 40 на сто. Много хора купуват имоти в града с цел краткосрочно отдаване под наем, пише "Труд".







