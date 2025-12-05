ЗАРЕЖДАНЕ...
|Крупна компания се изнася от България, стотици остават без работа
Очаква се работата в завода в Карнобат да продължи до юни 2026 година, за да бъдат изпълнени съществуващите ангажименти. Оперативната дейност ще бъде прекратена до края на същата година, а пълното закриване на обекта е предвидено за март 2027 година.
"Това решение отразява променящите се разходни параметри в региона, както и стратегическата насока на SEBN групата за поддържане на дългосрочна конкурентоспособност в динамичния глобален автомобилен пазар“, посочиха от българското подразделение на компанията.
Приблизително 800 позиции ще бъдат засегнати в Карнобат. Съкращенията ще се извършат на два етапа и ще бъдат завършени до март 2027 година. Компанията уверява, че ще предложи на засегнатите служители възможности за преназначаване в рамките на групата, както и подкрепа за кариерен преход и обезщетения при прекратяване на трудовите отношения.
"Напълно осъзнаваме въздействието, което това решение има върху нашите колеги, и сме ангажирани да ги подкрепяме през целия преходен период. Изразяваме дълбока признателност за техния професионализъм и дългогодишна отдаденост“, допълниха от компанията.
"СЕ Борднетце – България“ ЕООД е част от глобалния доставчик за автомобилната индустрия SEBN, който има над 36 000 служители в 13 държави. Продуктовото портфолио включва кабелни системи, електрически и електронни компоненти за конвенционални и електрически задвижвания, включително кабелни инсталации за ниско- и високоволтови системи.
Компанията е част от японската група "Сумитомо Електрик Индъстрис“, която има 380 дъщерни дружества в различни индустрии по света. С история от над 400 години, групата е реализирала нетни продажби от 30 милиарда щатски долара през 2023 година.
БТА припомня, че през септември миналата година "СЕ Борднетце – България“ ЕООД обяви поетапното изтегляне на производствената си дейност от страната, като затвори завода си в Мездра.
