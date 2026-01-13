© Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро – поскъпване от близо 100%. Този пример, посочен в национално проучване за нагласите към еврото, се превърна в символ на притесненията на българите от спекула и рязко покачване на цените след въвеждането на единната валута.



Финансовият анализатор Десислава Николова обясни пред Bulgaria On Air, че подобни случаи се срещат най-често в малки търговски обекти. Според нея хората масово изразяват недоверие към ефективността на контролните органи и смятат, че предприетите мерки срещу спекулата не дават реален резултат.



Проучване сред 600 души, проведено в първата седмица на годината, показва, че над 70% от анкетираните очакват повишение на цените вследствие на превалутирането. Макар мнозинството да подкрепя приемането на еврото, опасенията от инфлация остават водещи.



От 5 до 11 януари институциите са извършили над 1400 проверки срещу спекулата, като са установени около 150 нарушения. В същото време от Комисията за защита на потребителите съобщиха, че са започнали проверки в ученически столове в цялата страна след сигнали за повишение на цените.



"Има увеличение в София в пет училища. В резултат на проверките цените бяха върнати на нивата отпреди Нова година“, заяви председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов.



На фона на ценовите притеснения държавата обяви, че опростява правилата за обмяна на левове в евро. Банките вече ще са длъжни да изискват лична карта от гражданите, които не са техни клиенти, но нямат право да отказват услугата или да събират такси.



"Никакви такси не се събират нито при обмяна на банкноти, нито при обмяна на монети – независимо дали са сортирани. Клиенти и неклиенти се третират по един и същи начин“, категоричен е главният секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски.