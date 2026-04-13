Българският туристически сектор се подготвя за рекорден летен сезон, но е изправен пред критичен недостиг на работна ръка. Според експертни оценки пазарът на труда в момента изпитва нужда от близо 250 хиляди кадри, за да покрие капацитета на обектите по Черноморието и в страната.

Ситуацията е белязана от парадокса "работа без хора“, като данните за задълбочаващия се структурен проблем, информира Nova, цитира Plovdiv24.bg. Експертът по човешки ресурси Елица Панева поясни, че вътрешният пазар не успява да задоволи търсенето, въпреки че в страната има значителен брой хора извън пазара на труда, които нито работят, нито се обучават. Миналата година недостигът е бил частично компенсиран от около 19 хиляди чуждестранни сезонни работници, но този брой остава крайно недостатъчен на фона на общата нужда от четвърт милион служители.

Възнагражденията в сектора варират значително според позицията, като камериерските длъжности стартират от нива около 1000 евро брутно. Най-високо заплащане получават готвачите, следвани от сервитьорите и специализираните кадри в хотелската поддръжка. Въпреки конкурентните заплати за част от позициите, много българи все още предпочитат сезонна заетост в чужбина, което според специалистите се дължи не само на финансови подбуди, но и на липса на вътрешна мотивация.

В момента най-търсени за предстоящото лято остават готвачи, сервитьори, камериерки и общи работници. Експертите съветват кандидатите да бъдат по-активни при търсенето чрез агенции или директен контакт с хотелиерите, тъй като интересът е голям, но реално започналите работа остават малък процент спрямо първоначалните запитвания.