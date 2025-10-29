ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Крият регистрационните табели с четири повтарящи се цифри
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:22Коментари (0)563
©
Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство след проверка за корупционни прояви на служители от отдел "Пътна полиция" на СДВР. Това съобщи вътрешният министър Даниел Митов в писмен отговор на въпрос от парламентарния контрол на депутата от партия МЕЧ Николай Радулов.

В отговора си Митов припомня, че услугата за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер по избор се предлага срещу заплащане на държавна такса, съгласно чл. 26 от Тарифа №4 за таксите, които се събират от Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

В писмото обаче не се дават подробности за конкретния случай.

Въпросът на Радулов, който е бивш секретар на МВР, е бил провокиран от вътрешен сигнал, получен през пролетта на 2024 г. Според него в сектор "Пътна полиция" – София се укривали регистрационни табели с четири повтарящи се цифри – 1111, 2222 и до 9999, които по закон трябва да се разпределят чрез официален жребий.

По сигнал, тези табели били резервирани и разпределяни за влиятелни бизнесмени и депутати срещу услуги, като така държавният бюджет е загубил около 60 000 лв от държавни такси. Радулов добавя, че през 2025 г. случаят се е разраснал и броят на укритите табели вече е над 40.

Според тарифата на МВР, регистрационен номер с четири еднакви цифри се таксува 1500 лв., а комбинация от шест букви и/или цифри по избор струва 7000 лв.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., пл...
10:38 / 29.10.2025
Асен Василев: Няма една стотинка за младите лекари, бръкнаха и в ...
10:35 / 29.10.2025
"Подкрепа": Категорично няма да се съгласим ДДС да се увеличи на ...
10:35 / 29.10.2025
Идустриалец: Вдигат осигуровките, за да хранят раздутата админист...
10:09 / 29.10.2025
"За мен беше чест": Наталия Киселова се оттегли
09:29 / 29.10.2025
Старите печки изпускат много опасни замърсители директно в жилище...
08:52 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: