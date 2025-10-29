ЗАРЕЖДАНЕ...
|Крият регистрационните табели с четири повтарящи се цифри
В отговора си Митов припомня, че услугата за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер по избор се предлага срещу заплащане на държавна такса, съгласно чл. 26 от Тарифа №4 за таксите, които се събират от Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
В писмото обаче не се дават подробности за конкретния случай.
Въпросът на Радулов, който е бивш секретар на МВР, е бил провокиран от вътрешен сигнал, получен през пролетта на 2024 г. Според него в сектор "Пътна полиция" – София се укривали регистрационни табели с четири повтарящи се цифри – 1111, 2222 и до 9999, които по закон трябва да се разпределят чрез официален жребий.
По сигнал, тези табели били резервирани и разпределяни за влиятелни бизнесмени и депутати срещу услуги, като така държавният бюджет е загубил около 60 000 лв от държавни такси. Радулов добавя, че през 2025 г. случаят се е разраснал и броят на укритите табели вече е над 40.
Според тарифата на МВР, регистрационен номер с четири еднакви цифри се таксува 1500 лв., а комбинация от шест букви и/или цифри по избор струва 7000 лв.
