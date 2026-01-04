ЗАРЕЖДАНЕ...
|Криско: Събираме средства, защото е важно, като започне строежът, да не спира
"За 2026 година планът ни е следният: трябва да мине цялата бюрокрация по парцел, защото в момента не е пригоден за строителство. Докато получиш разрешение да строиш, обикновено минават 9-10 месеца. Надявам се Столичната община и държавата да помогнат да се случат по бързо нещата. През това време ще се изгражда проект какво ще има вътре и как ще изглежда. Събираме средства, защото ми е важно, като започне строежът, да не спира", обясни в ефира на NOVA певецът.
Голяма част от центъра ще функционира като обществен, в който ще може семейства да празнуват своите рождени дни, да има ентъртейнмънт част.
"Реално чрез бизнес модела центърът ще може да бъде независим и безплатен за децата и младежите със СОП. Хората със специални потребности най-вече се развиват чрез спорт, изкуство и игра. Така че те имат нужда от това", каза още Криско.
