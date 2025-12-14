ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Криско: Благодаря ви, пътят няма да е кратък!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:54Коментари (0)99
©
Преди дни се навърши една година, откакто Криско и неговата половинка Цвети разказаха за сина си Дани. По този повод изпълнителят написа следното:

Днес се навършва една година, откакто разказахме за нашия син Дани във видеото на Цанов и създадохме Фондация “Слънчеви Деца 2024". В това видео заявих, че главната цел на Фондацията ще е да създаде Център за интеграция на деца със специални потребности и че искам да се построи сграда в София за тази цел.

През последните 12 месеца дадох по-голямата част от живота си, за да върви този проект напред. Със скромния ни екип направихме над 50 благотворителни мероприятия, успяхме да осигурим безплатно дентално лечение за тези деца в големите градове, безплатни рехабилитации в София, организирахме безплатни лагери, а сега се подготвяме за Световното първенство по лека атлетика за хора със Синдром на Даун, на което България ще е домакин за първи път!

През изминалата година се срещнах със стотици, а може и хиляди хора относно каузата ни. Повечето помогнаха с чисто сърце, но не липсваха и хора с гръмки изказвания, които видяха възможност за страхотен ПР. Няма да навлизам в подробности, защото не искам да опорочавам по никакъв начин Фондацията. Едно разбрах - в такива каузи може да различиш истински стойностните хора, което е прекрасно!

От самото начало казах, че намирането на парцел ще бъде повратната точка по пътя, който искаме да извървим. Разбира се, това е и най-трудната част от уравнението до момента. Един парцел от няколко декара на хубаво място в София струва милиони. Ако трябва да събираме пари и за него ще ни отнеме цял живот.

И тук идва моментът на истината, заради който водата няма да стане на блато, а ще е по-бистра от всякога.

Преди години животът ме срещна с човек, който бързо се превърна в един от най-близките ми приятели. Той се казва Мирослав Марков и неговата компания Индустриал Партс, заедно с партньорите му Христо Илиев и Георги Георгиев и компаниите Вато и Стройснаб ще дарят парцел 3 декара на пазарна стойност над 1 милион евро! Това е най-благородната постъпка, която може да съществува и ще бъда вечно признателен за този жест на чиста човечност и добрина!

Пътят няма да е кратък. Ще имаме около една година администрация, докато парцелът придобие разрешение за строеж, но вече посоката е ясна! Тук е моментът да помоля Столична Община да ни помага с бюрокрацията и да се движим бързо. Вярвам, че ще работим заедно за тази кауза!

Сградата ще бъде построена от ELITE Building Company / ROI Capital в лицето на моя голям приятел Ivo Dikov, който от самото начало прие тази кауза като негова и тихо ѝ даваше криле през цялото време.

Парите, които сме събрали до момента, са 1 200 000 лева и искам да благодаря на всички хора и фирми, които се включиха в набирането на тези средства. Надявам се в рамките на следващата година минимум да ги утроим, за да може, когато започне строителството, да не спира!

Подкрепете Фондацията тук:

Титуляр: Фондация Слънчеви Деца 2024

IBAN: BG23UBBS80021070200650

Банка: ОББ

Основание: Дарение

За преводи от чужбина:

Bank Account Holder: Sunny Kids 2024 Foundation

Address: Enos Str. 11, 1404 Sofia, Bulgaria

Bank: UBB BULGARIA

IBAN: BG23UBBS80021070200650

BIC/SWIFT: UBBSBGSF

Reference: Donation

Благодарим ви!


Още по темата: общо новини по темата: 7
08.06.2025 »
25.12.2024 »
22.12.2024 »
19.12.2024 »
16.12.2024 »
15.12.2024 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Изненада - тази община е с най-ниските данъци в България
15:09 / 14.12.2025
Танкерът "Кайрос" е готов за изтегляне
14:12 / 14.12.2025
Клиентка си купи шпеков салам, но после обясни, че не става и за ...
13:55 / 14.12.2025
Първият държавен "Магазин за хората" отваря утре в най-близкия до...
13:23 / 14.12.2025
Ограничения заради протестите на гръцките фермери
13:44 / 14.12.2025
Пролетта се завръща
12:41 / 14.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Държавата създава "Магазин за хората"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: