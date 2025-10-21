ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Криминален психолог за случая с убития Краси: Как да станат нещата тогава?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:44Коментари (0)399
© БНТ
Криминалният психолог проф. Калин Гайдаров коментира случая с убитото в мол 15-годишно момче. Според него той е показателен за това, че всички институции, които трябва да са ангажирани, не работят.

"Трябват и промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година и философията му е напълно остаряла. Координацията между различните звена трябва да се подобри, за да бъде по-добра сигурността в моловете", каза професорът пред БНТ.

 “В този случай се събират и рефлектират всички недостатъци - на всички системи. Това е проблем, който съществува от много години, и имам предвид това, че не работят както трябва или въобще не работят практически всички институции, които трябва да възпитават децата или трябва по някакъв начин да намерят път към тяхната душа. Малко или много това са слабости, които съществуват от десетилетия", заяви той.

Експертите говорят, обсъждат този проблем. “Другите хора, които трябва да взимат решение, винаги имат някакви други приоритети", подчерта Гайдаров.

“Проблемът не може да бъде решен така просто - ще мине време, ще си затворим очите, и като се събудим вече всичко ще е както трябва. Но така се получава, така се получава във всички сфери на обществения живот в България", каза криминалният психолог.

“Основният закон, който трябва да се занимава с тези неща, е от 1957 година - Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните. Той е допълван и т. н., но философията е от 1957 година. И всичко е подредено върху тази философия. Еми, как да станат нещата тогава? Просто по абсолютно различен начин трябва да бъде подредено всичко. Имайте предвид, че в цял свят има достатъчно много опит и не е никакъв проблем, ако българските институции решат, че не могат сега или нямат достатъчно сили, могат да се обърнат към когото искат от цял свят. Всички хора са отворени да им предложат готови модели и да ги обучат и да започнат да работят. Но явно няма това желание или няма този капацитет", допълни той.


Още по темата: общо новини по темата: 14
21.10.2025 Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
21.10.2025 Роднините на Краси: Ако не го съдят като възрастен, ще има око за око, зъб за зъб
20.10.2025 Роднини на убитото в мола момче се събраха пред сградата на СДВР
20.10.2025 Майката на убитото момче: 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10.2025 Мъжът, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "Детето умира"
20.10.2025 Народът след убийството на дете: Най-добре изобщо да не се раждаме в държавата, наречена България
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Движението по АМ "Марица" спря
08:59 / 21.10.2025
Не започвайте важни дела и не спорете
08:14 / 21.10.2025
Слънчев вторник с температури до 20 градуса
08:17 / 21.10.2025
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
06:00 / 21.10.2025
Как се сумира осигурителен стаж за пенсия за българите, работили ...
23:04 / 20.10.2025
НИМХ публикува изненадващо "гореща" прогноза за идните дни
22:25 / 20.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Детско-юношески футбол
Жандармерия пред община Пловдив
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: