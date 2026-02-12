ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Томова обясни, че клиентите все още се адаптират към новата валута и внимателно обмислят решенията си по отношение на кредитирането.
"През последните години забелязваме, че хората, които се интересуват от кредитиране и покупка на имот, са много по-прецизни - те се информират, търсят анализи и правят обмислен избор. Ролята ни като кредитни консултанти е да предоставим този анализ на пазара, за да могат клиентите да вземат информирано решение и да изберат най-подходящата банка за тяхната покупка“, посочи тя.
Според експерта, годината започва със същите ниски лихвени нива като миналогодишните, вариращи между 2 и 3%, в зависимост от профила на клиента.
"В момента е изгодно да се изтегли кредит за имот. Това е инвестиция в спокойно бъдеще. Първият избор винаги трябва да е подсигуряването на дом“, допълни Томова.
Тя отбеляза, че клиентите вече подхождат към покупката на имот осъзнато, идвайки с необходимото самоучастие и информираност, което прави процеса по-предвидим и сигурен както за тях, така и за финансовите институции.
Все пак, специалистът уточнява, че за хора със средна заплата от около 1000 евро месечно покупката на имот в големите градове остава трудна задача.
