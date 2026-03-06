ЗАРЕЖДАНЕ...
Кредитен експерт: Много хора решиха, че трябва задължително да си купят имот преди еврозоната
Жилищното кредитиране в България отбелязва значителен ръст през изминалата година, показват данни на Българската народна банка (БНБ). Заемите за покупка на жилище са се увеличили с над 28% на годишна база. Въпреки сериозното нарастване, рекордът от 2024 г. не е подобрен - тогава ръстът на ипотечните кредити достигна 29%.
Според кредитни експерти подобно увеличение е нетипично високо за пазара. Основна причина за засилената активност е очакваното присъединяване на България към еврозоната, което е подтикнало много хора да ускорят плановете си за покупка на имот.
"Това е изключително голям ръст и бих казал, че основният фактор е обявеното влизане в еврозоната. Много хора решиха, че трябва задължително да си купят имот преди това“, коментира пред кредитният консултант Тихомир Тошев в предаването "Лични финанси“.
По думите на специалисти силният пазар се подкрепя и от стабилни икономически фактори - лесен достъп до банково финансиране, нарастващи доходи, ниска безработица и умерена инфлация.
"Няма промяна в рисковите параметри на банките, която да затрудни достъпа до финансиране. Доходите на хората растат, безработицата е много ниска, а инфлацията остава в умерени граници - при тези условия е нормално пазарът да се развива нагоре“, посочва кредитният консултант Янко Ценов.
Според експерти се наблюдават и признаци за постепенно балансиране между търсенето и предлагането, което може да доведе до по-спокойна пазарна среда и по-информирани решения от страна на купувачите.
Прогнозите за тази година обаче остават за продължаващо поскъпване на жилищата, макар и с по-умерен темп. От Националната асоциация на строителните предприемачи очакват ръст на цените около 10%.
"Миналата година цените на имотите се увеличиха с около 14%. Тази година очакваме ръст в рамките на 10%“, заявява председателят на асоциацията Георги Шопов.
Банките също прогнозират подобни нива на увеличение. По оценки на кредитни консултанти жилищните кредити вероятно ще нараснат с около 8-10% през годината.
Въпреки това експертите предупреждават, че жилищата постепенно стават по-малко достъпни. Данните показват, че през миналата година в София заплатите са се увеличили с около 12%, докато цените на жилищата са нараснали с 14%.
"Това означава, че жилищата са станали с около 2% по-недостъпни“, обяснява Георги Шопов.
Очакванията са пазарът постепенно да се успокои, особено след като факторът "еврозона“ вече не създава същата спешност сред купувачите.
В същото време високата ликвидност на банковата система и очакваното освобождаване на част от банковите резерви след присъединяването към еврозоната създават предпоставки лихвите по ипотечните кредити да останат сравнително ниски - в диапазона между 2,2% и 2,8%.
