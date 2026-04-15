Трагичен инцидент на Великден отне живота на 24-годишна жена и нейния дядо, става ясно от публикация на майката на загиналото момиче в социалните мрежи.

Катастрофата е станала на 12 април 2026 г. в ранния следобед на разклона за берковското село Мездрея - участък, за който местни жители отдавна сигнализират като опасен. По първоначални данни лек автомобил не е спрял на знак "Стоп“ и е навлязъл в кръстовището, където е бил ударен от товарен камион.

В колата са пътували петима души. При тежкия сблъсък са загинали на място 24-годишната Елеонора Миронова и нейният дядо Димитър Миронов. Друго двама пътници в колата са транспортирани и настанени за лечение в болницата в Монтана.

В емоционално обръщение майката на младата жена, Любомира Петрова, настоява институциите да предприемат спешни мерки за обезопасяване на пътния участък. По думите ѝ, това не е първият тежък инцидент на това място.

Елеонора Миронова е била балерина и преподавател в танцова школа в София. Нейни колеги и ученици я описват като вдъхновяващ човек с голямо сърце, който е оставил дълбока следа у всички, с които е работила.

"Тя не беше просто учител - беше опора и вдъхновение за децата. Ще я помним с топлината, грижата и любовта, които носеше“, споделят от школата.

Погребението на Елеонора Миронова и нейния дядо ще се състои на 16 април от 13:00 часа в гробищния парк на град Берковица.