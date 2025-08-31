Красимира има нужда от помощ, за да бъде с децата си

© Тече дарителска кампания, която набира средства за майка с животозастрашаващи сърдечни проблеми. Към момента 96% от нужната сума (25 000 евро) за лечението й в Германия са събрани. Повече информация можете да видите ТУК.



Екипът ни публикува зова й за помощ без редакторска намеса:



"Здравейте, добри хора,







Казвам се Красимира. Аз съм просто една майка. На 38 години съм и най-голямата ми мечта е да мога да бъда до децата си – дъщеря ми и синът ми – да ги прегърна всеки ден, да ги виждам как растат, да им бъда опора, както само една майка може.







Но днес се боря – не просто със страх, а с нещо много по-сериозно. Сърцето ми… отказва. Имам вече два имплантирани 2 апарата – пейсмейкър и loop recorder. От една година получавам тежки, животозастрашаващи камерни аритмии. Лекарите казват, че имам нужда от още една "машинка" – кардиовертер-дефибрилатор, която би могла да спаси живота ми в най-тежките моменти. Имам и увредена митрална клапа, която също в даден момент ще трябва да се смени.







Всички тези проблеми не търпят отлагане. Състоянието ми е нестабилно – сърцето ми може да спре буквално всеки момент. А времето, което губя в търсене на решение в България, ме отдалечава от децата ми… от живота.



Тук, в нашата страна, всичко се случва бавно. Лекарите са на различно мнение, няма яснота, няма план. А аз нямам време за губене. Нямам право да чакам.



Затова взех тежкото, но единствено възможно решение – да замина за Германия, където екип от специалисти ще направи всички необходими изследвания и ще изготви конкретен план за лечение. Това ми дава надежда. За прегледи, ЯМР на сърцето, електрофизиологично изследване, ехокардиография, кръвни изследвания и болничен престой ще са нужни около 25 хиляди евро. След това ще се знае каква точно интервенция ще е нужна и колко ще струва.



Прегледите бяха планирани за средата на юли. Всяко дарение, всяка споделена дума, всяка протегната ръка – за мен означава живот.







Моля ви… помогнете ми да остана до децата си. Те имат нужда от мен. А аз – от вас.







Благодаря ви от сърце,



Красимира"