Край на зимата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:23
През първите дни от новата седмица вятърът ще се ориентира от североизток и с него ще прониква студен въздух. Ще бъде облачно с валежи, на повече места в понеделник. В Северна България и високите полета ще превалява предимно сняг, в Южна - дъжд. Температурите ще се понижат и във вторник минималните ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 0° и 5°, по-високи в крайните южни райони. В сряда вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Облачността ще се разкъса и временно ще намалее.

По-късно през деня над югозападните райони отново ще се увеличи и там на места ще превали дъжд. Дневните температури ще започнат да се повишават. В четвъртък ще бъде предимно облачно, след обяд от юг валежите ще се активизират и през нощта срещу петък ще обхванат цялата страна, ще продължат и в петък, когато има повишена вероятност за значителни количества.

Вятърът ще остане с южна компонента и ще бъде сравнително топло, в петък минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 10° и 15°. През нощта срещу събота вятърът ще се ориентира от северозапад. Валежите ще спрат, облачността ще се разкъса. В събота ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността, все още без







