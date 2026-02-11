ИЗПРАТИ НОВИНА
Край на монопола на БДЖ!
Автор: Теодора Патронова 15:17Коментари (0)218
©
За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач и ще има повече от един пътнически жп оператор. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при подписването на договорите с "БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и "Ивкони Експрес“ ЕАД за пътнически жп превози в страната. С отварянето на услугата за частни оператори, превозите трябва да стават все по-комфортни и по-точни за българските граждани, добави той.

"С подписването на тези договори успешно приключихме ключова реформа по ПВУ. Без точното и навременно изпълнение България рискуваше не просто забавяне, а реална загуба на инвестиции за нов подвижен състав по ПВУ“, подчерта Гроздан Караджов. Той посочи, че остават още две много важни стъпки.

Проектът на Закон за обществения транспорт е подготвен от Министерството на транспорта и съобщенията, приет от Министерския съвет и вече е внесен в парламента. "Предстои да бъде разгледан в парламентарните комисии тази седмица и в пленарна зала още през следващата седмица, ако програмата на Народното събрание позволи. Очакваме също Министерството на електронното управление да одобри предоставеното от нас техническото задание за единния електронен билет“, каза още вицепремиерът.

По думите му държавата запазва ключовата си роля в железопътните превози - тя определя обхвата на услугата, стандартите за качество, контрола и финансирането. Подвижният състав също остава държавна собственост. "Подготвихме и проведохме процедурата при безпрецедентна публичност и прозрачност. Цялата документация беше изготвена под постоянен мониторинг и в координация с Европейската комисия. Това беше съзнателен избор, вместо да създаваме формално "българско решение“, което после да бъде оспорвано, ние изградихме модел, който е изцяло съвместим с европейската рамка“, подчерта Караджов.

Той посочи, че следват най-важните 10 месеца, в които двата оператора трябва да подготвят системите си в пълен обем – да уредят въпросите с подвижния състав, да регламентират помежду си ясни процедури за взаимодействие, така че преходът да бъде плавен, а услугата след 13 декември – по-добра за пътника. "Най-важният ресурс в железниците обаче са хората. Процедурата предвижда 813 души от БДЖ да преминат към "Ивкони Експрес“ ЕАД при запазване на досегашните условия на труд. "Това не са щатни бройки, а съдбите на професионалисти и най-вече, това са семейства“, уточни министърът.

След проведена открита, конкурентна процедура, Западният регион, който обхваща 75% от всички железопътни превози в страната, се възлага на "БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. За останалите два региона – Северен (14% от превозите) и Южен (11% от превозите) – на първо място в процедурата е класирано дружеството "Ивкони Експрес“ ЕАД. Договорите по трите лота са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.


