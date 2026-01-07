ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов: Вече няма валута! Следващите стъпки са ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата!
"След като Асен Василев, като служебен министър в правителството на президента Радев, даде старт на процедурата по унищожаването на българския лев, четири години по-късно България вече е част от еврозоната. За фетиша еврозона на ПП-ДБ, а след това и на управляващите от ГЕРБ, ДПС, АПС, БСП и ИТН ще плащат българските граждани.
Само за първите шест дни поскъпнаха стоки и услуги, а токът за бизнеса скочи с 30 %. Очевидно е, че инфлационните процеси са в ход, а механизми за овладяването им липсват.
Шест дни след унищожаването на българския национален суверенитет, тъй като страна без собствена валута няма самостоятелност над своите решения, ПП-ДБ вече искат да унищожат и българската държава. Заявки за това има в техни интервюта по масовите медии, от които е очевидно, че започват нова антибългарска кампания, която има за цел да унищожи най-старата държава в Европа", пишат още от партия "Възраждане".
“В позиция на една от еничарските групировки (Да, България) се казва, че България трябва да влезе в европейска система с обща армия и разузнавателни служби, като вече открито се говори за превръщането на ЕС във федерална държава, в която България ще бъде управлявана от Брюксел провинция.", алармира Костадинов в своя публикация в социалната мрежа.
Той добавя, че България вече няма валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата. Всичко това очевидно ще ни бъде представяно като "интеграция в сърцето на Европа" и "начин за забогатяване на хората".
“Еничарите обаче сбъркаха момента и фатално подцениха българския народ. Идват избори през март, след по-малко от 3 месеца. На тези избори “Възраждане" ще стане първа политическа сила, ще възстанови българския лев, ще извади страната от шиткойн зоната и ще срине едновременно и ЕЦБ, и ЕК. А съдбата на еничарите е ясна - арест, съд, затвор. Достатъчно е само едно - да се гласува за “Възраждане". Ние ще свършим останалото", категоричен е Костадинов.
