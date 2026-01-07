ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадинов: Вече няма валута! Следващите стъпки са ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата!
Автор: Вилислава Ветренска 11:15Коментари (5)908
©
След заличаването на българския лев като официална валута за разплащане в страната ни ПП-ДБ искат да заличат и държавата ни. За това алармира Костадин Костадинов в социалната мрежа Фейсбук. 

"След като Асен Василев, като служебен министър в правителството на президента Радев, даде старт на процедурата по унищожаването на българския лев, четири  години по-късно България вече е част от еврозоната. За фетиша  еврозона на ПП-ДБ, а след това и на управляващите от ГЕРБ, ДПС, АПС, БСП и ИТН  ще плащат българските граждани. 

Само за първите шест дни поскъпнаха стоки и услуги, а токът за бизнеса скочи с 30 %. Очевидно е, че инфлационните процеси са в ход, а механизми за овладяването им липсват. 

Шест дни след унищожаването на българския национален суверенитет, тъй като страна без собствена валута няма самостоятелност над своите решения, ПП-ДБ вече искат да унищожат и българската държава. Заявки за това има в техни интервюта по масовите медии, от които е очевидно, че започват нова антибългарска кампания, която има за цел да унищожи най-старата държава в Европа", пишат още от партия "Възраждане".   

“В позиция на една от еничарските групировки (Да, България) се казва, че България трябва да влезе в европейска система с обща армия и разузнавателни служби, като вече открито се говори за превръщането на ЕС във федерална държава, в която България ще бъде управлявана от Брюксел провинция.", алармира Костадинов в своя публикация в социалната мрежа.

Той добавя, че България вече няма валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата. Всичко това очевидно ще ни бъде представяно като "интеграция в сърцето на Европа" и "начин за забогатяване на хората".

“Еничарите обаче сбъркаха момента и фатално подцениха българския народ. Идват избори през март, след по-малко от 3 месеца. На тези избори “Възраждане" ще стане първа политическа сила, ще възстанови българския лев, ще извади страната от шиткойн зоната и ще срине едновременно и ЕЦБ, и ЕК. А съдбата на еничарите е ясна - арест, съд, затвор. Достатъчно е само едно - да се гласува за “Възраждане". Ние ще свършим останалото", категоричен е Костадинов.


Още по темата: общо новини по темата: 1699
07.01.2026 Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100
евро
07.01.2026 Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна
07.01.2026 17-годишният Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, нито телефон и име
07.01.2026 Българка в чужбина: Пием кафе, а около нас всички се взират усмихнати в българските евро
07.01.2026 Екатерина Панайотова от "УниКредит": Хората идваха с кофи
07.01.2026 Експерт: Бъдете внимателни при получаването на ресто, някои монети си
приличат
предишна страница [ 1/284 ] следващата страница






Как бе, Копейка, нали вие обещахте, че ще запазите лева. Нима излъгахте всички? Соросоидите се оказаха отново по-силни :'(
+1
 
 
Не, всъщоност зорът ти е, че вече ти и измислената ти партия повече нямате тема, за която да лъже и да се изявявате. 5джи, ваксини, Шенген, Еврозона, за всичко излъгахте и повече няма смисъл от съществуването ви дори и за онези дето ви се връзваха на простотиите!
+2
 
 
Тая проруска мишка що не се завре обратно в дупката, от която излезе?! Щял да срива еврозоната. Вица на деня. Ще срине на баба си хвърчилото. А колкото до ликвидацията на армията, парламента и правителството - що не вземе да погледне другите държави в еврозоната? Техните армии, парламенти и правителства ликвидирани ли са? Сменени ли са името на държавата, химна, знамето? Да си говори шитните (както той обича да казва) на малоумните си поддръжници и да се хваща с тях в Москва да си харчи копейкте! Първа политическа сила... в мечтите ти, палячо!
Кръстоносец 1
Сподели какво ново....
преди 45 мин.
+2
 
 
Кой пуска руската проститутка да ми обяснява на мен - Българина какво ми било заличено ?! Няма ли най-сетне да се нагълта достатъчно със сп3рмата на приятеля му, и да умре от задавяне по руски ?!
+2
 
 
Следващата стъпка е на тоя мурджо на снимката, който е родом от ромската махала на Варна да му зачислят една риза с дълги ръкави завързани на възел зад гърба и един дежурен санитар да го води до тоалетната :) хахахахахахахахаах жалкар нещастен, като всичките му последователи :) хахахахаха
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Хиляди са убити без съд и заличени по име в Македония само защото...
11:09 / 07.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 ле...
11:16 / 07.01.2026
Предупредиха за висока опасност от лавини в Пирин
10:20 / 07.01.2026
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките...
11:15 / 07.01.2026
Meteo Balkans: Днес ще е лято, утре обаче ще е още по-страшно
10:20 / 07.01.2026
Работници от голяма фирма не са получавали заплата от септември. ...
09:41 / 07.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
