ЗАРЕЖДАНЕ...
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атака срещу България
© ФОКУС
Опасността е реална, а не хипотетична. Това правителство, показа, че може да ни вкара във война, но не й да ни извади от нея. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по темата за напрежението в Близкия Изток, предаде репортер на ФОКУС.
"Политиката на правителството фалира. Видяхте Всичко, което ние казахме през последните дни се оказа истина - всичко, което се каза от управляващите, както от сегашното правителство, така и от това, което подписа разрешението за идването на американските самолети, се оказа лъжа", каза още той.
Костадинов призова правителството да даде мандат на "Възраждане" за преговори.
Още по темата
/
МВнР призова българите в Близкия изток: Да останат на защитени места и да избягват рисковани пътувания
03.03
Един от големите застрахователи удължава покритието по застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за клиенти в Близкия изток
03.03
Николай Младенов: Всички хотели в Абу Даби са с безплатен престой за гости, блокирани след 28 февруари
01.03
Министърът на туризма: В Близкия изток има 1397 организирани български туристи, не предприемайте индивидуални опити за напускане на региона
01.03
Още от категорията
/
Министърът на отбраната: Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка за военната операция на САЩ
12:35
Затварят АМ "Тракия"
10:44
Премиерът: Имаме достатъчно количества нефт, закупени преди цените на световните пазари да започнат да се повишават
10:38
Военният министър разреши преминаването на чужди въоръжени сили през въздушното пространство на България
10:37
Семейство с близнаци получава сметка 225 евро при обичайни месечни разходи между 200 и 250 лв.
09:47
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.