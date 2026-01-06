© Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров и на втора инстанция. За това съобщи Ангелов в социалната мрежа Фейсбук.



"Осъдих Стойчо Кацаров и на втора инстанция.



Клеветите му бяха наказани и от Апелативния съд - София.



Пореден съдебен състав решава, че той е клеветник и думите му са лъжа.



Ето и кратка част от мотивите на Апелативния съд:



“Мнозинството от настоящия състав приема, че внимателния и аналитичен разбор на процесните изявления, направени от ответника Кацаров, СЪЗДАВАТ ВНУШЕНИЕ, че ищецът Ангелов е осъществил състав на престъпление по служба, тъй като е поддържано от ответника, че лечебното заведение е доведено до финансова разруха поради некомпетентно осъществени управленчески функции от ищеца", пише Ангелов.



Припомняме, че делото е заведено срещу изказвания на д-р Кацаров, според които като директор на УМБАЛ "Александровска“ проф. Ангелов е докарал болницата до фалит.



Костадин Ангелов продължава публикацията си:



"публично разпространеното изявление за извършено от дадено лице престъпление, съставлява изявление, съдържащо твърдение за осъществено престъпно деяние от това лице . . . Когато това твърдение е невярно - когато лицето не е извършило престъплението, което му е приписано, то изявлението е клеветническо - опозоряващо доброто му име в обществото, накърняващо честта и достойнството му, т.е. противоправно"



“съдът, в своето мнозинство, приема, че ответникът е обективирал публични изказвания, които съставлява клеветническо изявление, което е вредоносно, тъй като е позорящо за името и честта на ищеца."



“Ето защо исковата претенция следва да бъде уважена в размер на 5000 лв., равняваща се на приблизително 8 минимални работни заплати", завършва публикацията си проф. Ангелов.