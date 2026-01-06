ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров и на втора инстанция
Автор: Вилислава Ветренска 14:54Коментари (0)380
©
Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров и на втора инстанция. За това съобщи Ангелов в социалната мрежа Фейсбук. 

"Осъдих Стойчо Кацаров и на втора инстанция.

Клеветите му бяха наказани и от Апелативния съд - София.

Пореден съдебен състав решава, че той е клеветник и думите му са лъжа.

Ето и кратка част от мотивите на Апелативния съд:

Мнозинството от настоящия състав приема, че внимателния и аналитичен разбор на процесните изявления, направени от ответника Кацаров, СЪЗДАВАТ ВНУШЕНИЕ, че ищецът Ангелов е осъществил състав на престъпление по служба, тъй като е поддържано от ответника, че лечебното заведение е доведено до финансова разруха поради некомпетентно осъществени управленчески функции от ищеца", пише Ангелов.

Припомняме, че делото е заведено срещу изказвания на д-р Кацаров, според които като директор на УМБАЛ "Александровска“ проф. Ангелов е докарал болницата до фалит.

Костадин Ангелов продължава публикацията си:

"публично разпространеното изявление за извършено от дадено лице престъпление, съставлява изявление, съдържащо твърдение за осъществено престъпно деяние от това лице . . . Когато това твърдение е невярно - когато лицето не е извършило престъплението, което му е приписано, то изявлението е клеветническо - опозоряващо доброто му име в обществото, накърняващо честта и достойнството му, т.е. противоправно"

“съдът, в своето мнозинство, приема, че ответникът е обективирал публични изказвания, които съставлява клеветническо изявление, което е вредоносно, тъй като е позорящо за името и честта на ищеца."

“Ето защо исковата претенция следва да бъде уважена в размер на 5000 лв., равняваща се на приблизително 8 минимални работни заплати", завършва публикацията си проф. Ангелов.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Векилска: Доплака ми се, но не от критическата. Какво им става на...
15:31 / 06.01.2026
Lidl отчита около 20% ръст на плащанията в брой в първите дни на ...
14:53 / 06.01.2026
Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професион...
14:38 / 06.01.2026
Министърът на отбраната: Няма бюджет и не можем да модернизираме ...
14:55 / 06.01.2026
Бизнесмени на бунт заради нов ресторант на Happy
13:05 / 06.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Богоявление 2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: