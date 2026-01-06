ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров и на втора инстанция
"Осъдих Стойчо Кацаров и на втора инстанция.
Клеветите му бяха наказани и от Апелативния съд - София.
Пореден съдебен състав решава, че той е клеветник и думите му са лъжа.
Ето и кратка част от мотивите на Апелативния съд:
“Мнозинството от настоящия състав приема, че внимателния и аналитичен разбор на процесните изявления, направени от ответника Кацаров, СЪЗДАВАТ ВНУШЕНИЕ, че ищецът Ангелов е осъществил състав на престъпление по служба, тъй като е поддържано от ответника, че лечебното заведение е доведено до финансова разруха поради некомпетентно осъществени управленчески функции от ищеца", пише Ангелов.
Припомняме, че делото е заведено срещу изказвания на д-р Кацаров, според които като директор на УМБАЛ "Александровска“ проф. Ангелов е докарал болницата до фалит.
Костадин Ангелов продължава публикацията си:
"публично разпространеното изявление за извършено от дадено лице престъпление, съставлява изявление, съдържащо твърдение за осъществено престъпно деяние от това лице . . . Когато това твърдение е невярно - когато лицето не е извършило престъплението, което му е приписано, то изявлението е клеветническо - опозоряващо доброто му име в обществото, накърняващо честта и достойнството му, т.е. противоправно"
“съдът, в своето мнозинство, приема, че ответникът е обективирал публични изказвания, които съставлява клеветническо изявление, което е вредоносно, тъй като е позорящо за името и честта на ищеца."
“Ето защо исковата претенция следва да бъде уважена в размер на 5000 лв., равняваща се на приблизително 8 минимални работни заплати", завършва публикацията си проф. Ангелов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Векилска: Доплака ми се, но не от критическата. Какво им става на...
15:31 / 06.01.2026
Lidl отчита около 20% ръст на плащанията в брой в първите дни на ...
14:53 / 06.01.2026
Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професион...
14:38 / 06.01.2026
Министърът на отбраната: Няма бюджет и не можем да модернизираме ...
14:55 / 06.01.2026
Бизнесмени на бунт заради нов ресторант на Happy
13:05 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS