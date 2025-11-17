Костадин Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени!

© Булфото Заплатите за младите лекари са осигурени и няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки, а ще бъдат целеви средства. Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов на церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година.



Инициативата се организира ежегодно от вестник "24 часа“ и отличава медици, номинирани от техните пациенти.



"Аз искам да се похваля с още нещо, което е резултат на много усилия – въвеждането на ваксината срещу варицела. Днес слагаме акцент на профилактиката и скрининга. Тази година здравеопазването, заедно с образованието, продължават да бъдат осъзнати национални приоритети. Средствата за здравеопазването са увеличени с близо 13%", каза той.



Ние осигуряваме безплатна имунизация срещу HPV и за момчетата, това започнахме, но това представлява надграждане на вече съществуващи политики. По същата линия се разширява и възрастовата група за момичетата. Това заяви от своя страна министър-председателят Росен Желязков.



"Това са добрите практики, които следват европейските модели за превенция", каза още Желязков.



"Работим по Националния план за борбата с рака, като предстои стартирането на две нови скринингови програми – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка. Те ще дадат възможност над 4 милиона българи да имат достъп до ясна профилактика и съвременни безплатни тестове'', допълни премиерът.