ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадин Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени!
Инициативата се организира ежегодно от вестник "24 часа“ и отличава медици, номинирани от техните пациенти.
"Аз искам да се похваля с още нещо, което е резултат на много усилия – въвеждането на ваксината срещу варицела. Днес слагаме акцент на профилактиката и скрининга. Тази година здравеопазването, заедно с образованието, продължават да бъдат осъзнати национални приоритети. Средствата за здравеопазването са увеличени с близо 13%", каза той.
Ние осигуряваме безплатна имунизация срещу HPV и за момчетата, това започнахме, но това представлява надграждане на вече съществуващи политики. По същата линия се разширява и възрастовата група за момичетата. Това заяви от своя страна министър-председателят Росен Желязков.
"Това са добрите практики, които следват европейските модели за превенция", каза още Желязков.
"Работим по Националния план за борбата с рака, като предстои стартирането на две нови скринингови програми – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка. Те ще дадат възможност над 4 милиона българи да имат достъп до ясна профилактика и съвременни безплатни тестове'', допълни премиерът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 11 мин.
0
преди 1 ч. и 12 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Ясна е причината за смъртта на Алена
15:20 / 17.11.2025
Два вида предупреждения са издадени за 18 ноември
14:42 / 17.11.2025
МЗХ за забелязаната мечка в Карлово: Осигурени са денонощни патру...
14:52 / 17.11.2025
НОИ с информация за българите за еврото и превалутирането
13:57 / 17.11.2025
Футболни мозъци премериха знанията си на първия национален куиз в...
12:51 / 17.11.2025
Meteo Balkans: Зимата идва на Балканите до часове
15:46 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS