Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
Автор: Велизара Ангелова 19:31Коментари (0)181
Делото на Благо идва във Варна с решение на ВКС от последния час. Очаква се той да бъде конвоиран до морската столица в предстоящите дни. Искането за изясняване на подсъдността беше внесено от съдията по делото на Благо в София - Снежина Колева - във вчерашния ден. Това съобщиха близки до арестувания кмет на Варна Благомир Коцев.

И допълват: "Решението на ВКС е взето в незабавен порядък, днес следобед. Основният мотив е липсата на установен депутат по делото и процесуални действия по привличането му като обвиняем, както и фактът, че всички свидетели и обвиняеми по делото са от Варна".

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими. Варненският съд трябва да се произнесе по искането за промяна на мярката на Благо от 7 ноември.

Близки уточняват, че защитата му е поискала такова преразглеждане още в досъдебната фаза, но вместо това прокуратурата е "избързала" да внесе обвинителен акт, заради което Благо е бил преместен в затвора.

"Вече втора седмица е лишен от нов шанс да получи свобода. Истината е, че политическият заговор срещу Благо се разпадна при първия допир с професионализма на висшите магистрати, а стихийността на събитията е само потвърждение за абсурда на делото в София, което се оказа най-обикновена фасада за политическа саморазправа", коментират близки.

И добавят: "Благо не бива да прекарва и минута повече в ареста. Варна очаква своя кмет на работното си място, а семейството му – да го види жив и здрав у дома".


Още по темата: общо новини по темата: 57
19.11.2025 Конвоират Благомир Коцев до Варна, смениха мястото на делото
17.11.2025 Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени в Софийския затвор
31.10.2025 Кметът на Варна иска делото срещу него да бъде прекратено
27.10.2025 Нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев
16.10.2025 Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинските доводи и те ще бъдат изложени в Европейския парламент
16.10.2025 Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






