|Конвоират Благомир Коцев до Варна, смениха мястото на делото
Решението бе взето светкавично днес от Върховния касационен съд, след като Софийски градски съд прекрати производството срещу арестувания варненски кмет.
Очаква се Благомир Коцев да бъде конвоиран до Варна, но все още няма яснота кога точно ще се случи това.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 56
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
