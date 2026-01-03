ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Конституционалист: Пряката демокрация, изразена чрез референдум, трябва да съответства на конституционните рамки
"Пряката и представителната демокрация са проявление на народния суверенитет. Но пряката демокрация, изразена чрез референдум, трябва да съответства на конституционните рамки", обсяни той.
По негови думи има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат.
За членството на България в ЕС следва да се има предвид чл. 4 от Конституцията и на чл. 9 ал. 3 и ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, заяви пред NOVA NEWS експертът.
Колев коментира и възможните опции за служебен премиер. Според него, ако за Андрей Гюров няма краен съдебен акт, който да каже, че той не е в конфликт на интереси и може да бъде част от "домовата книга, той не може да бъде част от този списък.
Конституционалистът посочи, че правителството в оставка ще продължи работата си, докато не бъде заменено от друг Министерски съвет – редовен или служебен.
На въпроса докога Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор Колев заяви: "Докато не бъде избран друг от съответната колегия във Висшия съдебен съвет."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1633
|предишна страница [ 1/273 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кадри на автомобила, върху който падна дърво и уби майка на две д...
21:04 / 03.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отп...
20:30 / 03.01.2026
Димитър Манолов: Нова редовна план-сметка е малко вероятна преди ...
20:07 / 03.01.2026
Трагедия с двама българи на Халкидики
17:58 / 03.01.2026
Фатален инцидент: Дърво уби майка на две деца
17:59 / 03.01.2026
Любо Пенев: Загубих човек, който беше моята опора, пример и сила ...
16:40 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS