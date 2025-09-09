ЗАРЕЖДАНЕ...
|Компанията на американец от български прозиход достигна върха на финансовия свят
Новината за предстоящото включване доведе до скок от 15,83% на цената на акциите на Robinhood още в първия ден след обявяването. В понеделник акциите достигнаха 117,28 долара. От началото на годината досега акциите на платформата са поскъпнали с близо 300%, подкрепени от засилената активност на търговия и растящите приходи на компанията. Robinhood Markets ще замени Caesars Entertainment в индекса и ще се присъедини към водещи финансови институции като Morgan Stanley, Charles Schwab и Goldman Sachs.
В S&P 500 ще бъдат включени и AppLovin и Emcor Group.
Влад Тенев е роден в България и емигрира в САЩ с семейството си като дете. Завършва Станфордския университет и заедно с Байджу Бхат основава Robinhood с идеята да направи инвестициите достъпни за широк кръг потребители. Под ръководството на Тенев компанията се утвърждава като един от най-значимите играчи в сферата на дигиталните финанси.
Включването в S&P 500 е знак за значителен престиж за всяка публична компания и обикновено води до повишаване на цената на акциите ѝ. Това се дължи на факта, че индексно следващите фондове са задължени да придобият дялове от новите членове на индекса. Според анализатори, това ще повиши както ликвидността, така и доверието към Robinhood, която в миналото беше възприемана предимно като т.нар. меме акция.
Към момента пазарната капитализация на Robinhood Markets надхвърля 90 милиарда долара. Акциите на компанията са поскъпнали близо трикратно от началото на годината, подкрепени от ръст в търговията с криптовалути и други финансови опции.
През второто тримесечие приходите от търговия са се увеличили с 65% спрямо същия период на миналата година, а през юли обемът на търговия с криптовалути е нараснал над три пъти на годишна база.
