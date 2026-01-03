Компания излезе с позиция след самоволно поставена табела от нейна служителка

© Компанията "Бохемия“ излезе с официална позиция след появата на публична обява в един от нейните обекти в Бургас, която бе поставена без знанието и одобрението на ръководството.



В изявление на управителя Байко Байков се посочва, че обявата е резултат от самоволно действие на отделни служители и е в пълен разрез с официалната политика на компанията.



"Обявата ще бъде премахната незабавно, а вътрешните процедури ще бъдат прегледани, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще“, се казва в позицията. Дисциплинарно производство ще бъде заведено срещу служителя, поставил обявата.



В същото време фирмата потвърждава последователната си подкрепа за въвеждането на еврото в България и уверява, че компанията изпълнява всички нормативни и технически изисквания, свързани с този процес. От 1 януари 2026 г. компанията е напълно подготвена за работа с новата валута: всички фискални документи се издават в евро, наличностите в лева към края на 2025 г. са внесени в банкови сметки, а служителите са обучени за обслужване на клиенти по време на периода на двойно обращение на валутите.



"Отделни лични мнения или внушения, несъответстващи на тези принципи, не представляват позицията на компанията и няма да повлияят на нейната последователна политика“, подчертава Байков.



Компанията използва случая и като повод да отбележи въвеждането на еврото като важна стъпка за страната и като значим икономически и институционален успех за България.



"Оставаме ангажирани с европейските ценности, прозрачността и отговорното поведение към своите клиенти, партньори и служители“, заявява управителят.