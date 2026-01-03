ЗАРЕЖДАНЕ...
|Компания излезе с позиция след самоволно поставена табела от нейна служителка
В изявление на управителя Байко Байков се посочва, че обявата е резултат от самоволно действие на отделни служители и е в пълен разрез с официалната политика на компанията.
"Обявата ще бъде премахната незабавно, а вътрешните процедури ще бъдат прегледани, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще“, се казва в позицията. Дисциплинарно производство ще бъде заведено срещу служителя, поставил обявата.
В същото време фирмата потвърждава последователната си подкрепа за въвеждането на еврото в България и уверява, че компанията изпълнява всички нормативни и технически изисквания, свързани с този процес. От 1 януари 2026 г. компанията е напълно подготвена за работа с новата валута: всички фискални документи се издават в евро, наличностите в лева към края на 2025 г. са внесени в банкови сметки, а служителите са обучени за обслужване на клиенти по време на периода на двойно обращение на валутите.
"Отделни лични мнения или внушения, несъответстващи на тези принципи, не представляват позицията на компанията и няма да повлияят на нейната последователна политика“, подчертава Байков.
Компанията използва случая и като повод да отбележи въвеждането на еврото като важна стъпка за страната и като значим икономически и институционален успех за България.
"Оставаме ангажирани с европейските ценности, прозрачността и отговорното поведение към своите клиенти, партньори и служители“, заявява управителят.
преди 1 ч. и 2 мин.
+3
преди 2 ч. и 48 мин.
+3
