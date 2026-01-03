ИЗПРАТИ НОВИНА
Колко ще струва купуването на месец недостигащ стаж за пенсия в евро?
Автор: Десислава Томева 15:17
©
Цената за всеки месец недостигащ стаж за държавна пенсия е 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. От април 2025 година с приемането на Бюджета за съответната година, цената за 1 месец недостигащ стаж стана 213,25 лева.

България встъпи в 2026 година без нов бюджет, а с удилжителен такъв. Проста аритметика е, че от тази година – недостигащ месец ще струва 109,03 евро.

Имаме право да си платим до 5 години за недостигащ стаж за пенсия.

Отново се обръщаме към калкулатора, този път настроен в евро. Сметката показва, че година недостигащ стаж /до приемането на Бюджет 2026/ би ни струвал 1308,39 евро. Пълните 5 години, при тези условия, ще ни излязат 6541,97 евро.

Закупеното време по чл. 9а, ал. 2 от КСО се удостоверява по служебен ред.


