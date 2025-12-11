ЗАРЕЖДАНЕ...
|Коледните бонуси и 13-та заплата намаляват заради икономическите предизвикателства
"В производствата има доста затруднени компании – дори в ИТ секторът се наблюдават спадове. Допълнителните възнаграждения са значително намалени – обикновено варират между 100 и 250 лева“, обясни Василева.
Високотехнологичният сектор, ИТ индустрията и аутсорсинг компаниите от миналата година се сблъскват с предизвикателства, а някои от тях дори са затворили.
"Това все още не се усеща в официалната статистика за безработицата. Изкуственият интелект оказва влияние, но ефектите му все още са трудно измерими“, допълни тя.
Според нея работодателите и служителите трябва да адаптират длъжностните характеристики, за да могат бъдещите служители да бъдат по-ефективни с помощта на AI.
Все още има работодатели, които изплащат 13-та заплата или предоставят подаръчни карти, като този вид стимули са особено подходящи, защото служителят сам избира как да ги използва. Ваучерите за храна също остават рутинна практика – почти всички работодатели предоставят между 150 и 200 лева, което е допустимият максимум.
Нискоквалифицираните служители продължават да бъдат силно търсени. Тази година търсенето на квалифицирани кадри е основно за заместване, а не заради разширяване на бизнеса.
Вижда се липса на значителни чуждестранни инвестиции, а секторът отбрана предстои да се развива и да повлияе върху други индустрии, като аутомотив сектора. В хотелиерството и ресторантьорството компаниите вече разчитат на чуждестранна работна ръка от страни като Непал, Виетнам, Филипините и Индия.
Аутомотив секторът се стреми към диверсификация и може да привлече служители от други индустрии, които търсят преквалификация. Спадът на предприятия и затрудненията на пазара се дължат на комбинация от фактори – глобални икономически трудности и нарастващата минимална работна заплата в България.
"Очакванията на работодателите са ръстът на възнагражденията да бъде по-нисък – между 5 и 6%. Все по-трудно е за компаниите да удовлетворят изискванията на служителите“, коментира Василева.
Все повече компании се стремят да назначават служители от уязвими социални групи, което е допълнителен положителен тренд за социалната политика в бизнеса.
