Коледните бонуси и 13-та заплата намаляват заради икономическите предизвикателства

© Традиционно 13-тата заплата е свързана с Коледа, но последните години се наблюдава сериозно затруднение за бизнеса – както в България, така и глобално. Това оказва влияние върху коледните придобивки, които работодателите предоставят на служителите си. В някои сектори тенденцията е особено отчетлива, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България, в предаването "Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.



"В производствата има доста затруднени компании – дори в ИТ секторът се наблюдават спадове. Допълнителните възнаграждения са значително намалени – обикновено варират между 100 и 250 лева“, обясни Василева.



Високотехнологичният сектор, ИТ индустрията и аутсорсинг компаниите от миналата година се сблъскват с предизвикателства, а някои от тях дори са затворили.



"Това все още не се усеща в официалната статистика за безработицата. Изкуственият интелект оказва влияние, но ефектите му все още са трудно измерими“, допълни тя.



Според нея работодателите и служителите трябва да адаптират длъжностните характеристики, за да могат бъдещите служители да бъдат по-ефективни с помощта на AI.



Все още има работодатели, които изплащат 13-та заплата или предоставят подаръчни карти, като този вид стимули са особено подходящи, защото служителят сам избира как да ги използва. Ваучерите за храна също остават рутинна практика – почти всички работодатели предоставят между 150 и 200 лева, което е допустимият максимум.



Нискоквалифицираните служители продължават да бъдат силно търсени. Тази година търсенето на квалифицирани кадри е основно за заместване, а не заради разширяване на бизнеса.



Вижда се липса на значителни чуждестранни инвестиции, а секторът отбрана предстои да се развива и да повлияе върху други индустрии, като аутомотив сектора. В хотелиерството и ресторантьорството компаниите вече разчитат на чуждестранна работна ръка от страни като Непал, Виетнам, Филипините и Индия.



Аутомотив секторът се стреми към диверсификация и може да привлече служители от други индустрии, които търсят преквалификация. Спадът на предприятия и затрудненията на пазара се дължат на комбинация от фактори – глобални икономически трудности и нарастващата минимална работна заплата в България.



"Очакванията на работодателите са ръстът на възнагражденията да бъде по-нисък – между 5 и 6%. Все по-трудно е за компаниите да удовлетворят изискванията на служителите“, коментира Василева.



Все повече компании се стремят да назначават служители от уязвими социални групи, което е допълнителен положителен тренд за социалната политика в бизнеса.