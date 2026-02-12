ЗАРЕЖДАНЕ...
|Коларова за "Петрохан": Аз идентифицирам една жертва. Другите жертви ли са, или палач?
Това коментира Александър Симов, журналист и бивш депутат от БСП за случая "Петрохан“.
"И самата изолация на територията, подписването на споразумения с държавата, участието на видни фигури като спонсори. Аз тежко не вярвам, че въпросът не може да се политизира. И според мен ще бъде един от централните в предизборната кампания. Обществото е това, което е. Въпросите са това, което са. Случаят е много шокиращ, твърде шокиращ. Тепърва ще изплуват някакви детайли. По край този случай има много политически въпроси“, отбеляза още той.
"Според мен трябва да имаме уважение към жертвите. Аз не съм съгласен все пак, че това трябва да се политизира - особено в предизборната кампания. То е симптоматично, защото ние виждаме сходни сюжети, непрекъснато как институциите биват използвани за частни цели. И ако това се превърне в основна тема, мисля, че ще се потопи много по-важна тема, която е нормализацията именно на цялата държава, която включва разбира се и борбата с корупцията“, отбеляза Добромир Живков, социолог от агенция "Маркет линкс".
"Ако ме питате, не бих искала предизборният дебат да се фокусира около тази трагедия. Но също така, уважение към жертвите… Кои са жертвите тук? Защото аз със сигурност мога да идентифицирам две жертви. И то всъщност е една - детето. За другите – жертви ли са, или палач“, попита политологът проф. Румяна Коларова пред bTV.
"Каква е отговорността на родителите, каква е отговорността на учителите в това училище? Един месец детето не ходи на училище, дори не са му написали отсъствие. Има много проблеми и много въпроси. Да не говоря за спонсорите… Защо даваш пари? На кого ги даваш? Защо ги даваш? Проверил ли си? Какъв е контролът? Наистина въпросът е кои са жертвите и кои са отговорните“, заяви още тя.
"Политиците правят непрекъснато така, че виновни да са им институциите - едни безлични институции. И винаги тези институции се асоциират с политическия противник. В резултат на това хората на никого не вярват. Ей това именно е безобразие“, смята политологът.
