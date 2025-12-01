ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кола буквално влетя в заведение на паркинг на "Лидл"
От камера в заведението се вижда прелитащият автомобил, който буквално прави на сол всичко по пътя си. След инцидента шофьорът избягал. По-късно обаче сам се предал в полицията в Червен бряг.
Оказва се, че той не е бил сам. С него е пътувал негов приятел. И двамата са ранени и са в болница в Плевен, като единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата. Те са на 22 и 25 години.
Все още не е ясно какъв е размерът на материалните щети за собственика на търговския обект.
