© Двама души са в болница след среднощна катастрофа, отнесла заведението за скара Go Grill на паркинга на хипермаркет "Лидл“ във Враца. Зрелищната каскада е станала около 2.30 часа тази нощ. Колата буквално преминава през стъклата на обекта, след което се приземява до жп линия.



От камера в заведението се вижда прелитащият автомобил, който буквално прави на сол всичко по пътя си. След инцидента шофьорът избягал. По-късно обаче сам се предал в полицията в Червен бряг.



Оказва се, че той не е бил сам. С него е пътувал негов приятел. И двамата са ранени и са в болница в Плевен, като единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата. Те са на 22 и 25 години.



Все още не е ясно какъв е размерът на материалните щети за собственика на търговския обект.



