Кои са спряганите личности за поста "особен управител" на "Лукойл"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:51
©
В началото на следащата седмица ще стане ясно името на особения търговски управител на Лукойл. Това съобщи днес в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Името на бъдещия особен управител, който ще може да взема решения за бъдещето на рафинерията и без съгласието на собственика, продължава да е неизвестно. Един от спряганите - бившият прокурист на една от водещите компании в бранша Иво Петров отрече да му е предлаган този пост. С другия кандидат, според публични информации - бившият министър на икономиката Петко Николов, bTV не успя да се свърже днес.

Междувременнно - две банки искат да изпреварят санкциите на САЩ и да спрат взаимоотношенията с бензиностанциите на "Лукойл" у нас, твърди Борисов.

"Помолих г-жа Петкова днес да говори с двете банки, които обслужват бензиностанциите на "Лукойл", защото те искат предварително да вкарат забраната, а това би създало проблем, защото няма да могат да разплащат бензиностанциите, а има все пак до 21-ви ноември време.", заяви Борисов. 

От асоциацията на банките в България не потвърдиха твърденията. И заявиха, че могат да коментират индивидуални решения или действия на отделни нейни членове.

"Всяка банка оперира самостоятелно и взема решенията си в съответствие със своята вътрешна политика, регулаторната рамка и приложимото законодателство", се твърди в позиция на АББ.

Дали има заявено искане от страна на банки за прекратяване на взаимоотношенията си с "Лукойл" попитахме й рафинерията, но нямаме отговор. Потърсихме и Министерството на финансите с въпрос кога ще бъдат проведени, за които заговори Борисов. Оттам заявиха че цитирам "срещите няма да бъдат публични и ще са закрити за медиите". Не стана ясно кога ще се проведат.


