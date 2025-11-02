ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кого почитаме днес?
Има учители и професори по много науки, но най-мъдър и водещ към висините учител е смъртта. Тя е професор, който говори на всички езици и има разрешение да поучава във всички страни. Край всеки човешки гроб се издига катедрата на този велик учител на живота - смъртта. Той резюмира своите поуки така: научете се: 1) колко е преходен животът; 2) каква скъпоценност е все пак животът; 3) каква отговорност е животът.
Акиндин, Пигасий, Анемподист, Елпидифор и Афтоний били тайни християни и служели в царския дворец. За вярата си Акиндин и Пигасий били хвърлени в огнена пещ, а другите - посечени с меч заедно с още 700 души в Персия по времето на царете Саворий и Сапорий. Светите мъченици не се отрекли от вярата си.
