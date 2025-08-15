© Facebook виж галерията Дълго време се чудя, как да формулирам, каквато и да е теза. Всяка дума, би била слаба, за да опише тази катастрофа! Това заяви кметът на столичния район "Красна поляна" Димитър Петров във Facebook по повод свирепата катастрофа в София, при която кола се вряза в автобус. Един загина, а шестима са ранените.



Ето какво още добави Петров: "Липсата на възпитание, високото его и самонадеяност, липсата на адекватно образование, незачитането на правилата, води до тези последствия!



Секунда самонадеяност, води до тежки житейски последствия за десетки/стотици човека.



Мястото на тези убийци е в затвора, а не на пътя!".



