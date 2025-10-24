ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на една българска община със заповед забрани празнуването на Хелоуин в училищата
По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин - с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, съобщи БНТ.
"Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи", заяви Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин.
На 1 ноември за девета поредна година община Елин Пелин ще събере всички поколения в едно общоградско честване, което се е превърнало в символ на родолюбие, духовност и признателност.
Тази година над 1000 факли ще осветят пътя на шествието, превръщайки града в пламтящ символ на памет, знание и духовност.
