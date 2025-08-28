ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на Дунав
"Когато получихме сигнала, разгледах записите и с екип отидохме да проверим района с най-съвременна техника. Не видяхме и следа от животното. Пуснахме кучета, видяхме сърна и други животни да пасат там. Ако в района бродеше такъв хищник, те нямаше да са толкова спокойни", обясни д-р Димитър Стефанов.
Той увери гражданите, че няма опасност за тях, защото със сигурност хищникът няма да обикаля повече в района заради земеделските ниви, които се жънат. По негови думи няма как животното да стои на места, където има толкова много хора и разположена техника.
"Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав, където има много гористи и труднопроходими местности. Там то самото ще се чувства много по-добре", допълни кметът пред NOVA.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 58
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 21 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Времето се разваля след 9 септември
10:14 / 28.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Бъ...
09:54 / 28.08.2025
Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
09:55 / 28.08.2025
Омбудсманът и НОИ стартират кампания "Пенсиите в евро"
09:55 / 28.08.2025
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от такса за преглед
09:56 / 28.08.2025
Минчева: Не бива да се допуска голям дял от работещите да остават...
09:18 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS