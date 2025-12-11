ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кметът на Пловдив отличен с приз "Лидер на годината 2025"
Това е признание, което идва като естествен резултат от годините му работа рамо до рамо с хората. За разлика от много публични фигури, той не управлява чрез дистанция, протоколи и заявления. Неговият стил е различен: присъствие на терен, бърза реакция и лична ангажираност в най-тежките ситуации.
В речта си при получаването на отличието кметът направи силен жест – посвети наградата на Мариана Мърцева и на всички хора, които през годините са преживели пожар, бедствие или тежка загуба. Той заяви, че именно те са истинските герои, които имат нужда от подкрепа, а не от обещания.
"Тази награда не е за мен. Тя е за тях – за всички, които са загубили дома си, но не и надеждата. И аз ще я дам на Мариана, за да стои в нейния дом“, каза Димитров.
Залата го аплодира дълго.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Политолог: Това, че има оставка все още не означава, че правителс...
17:21 / 11.12.2025
Ще има временни прекъсвания на платежните системи на НТУ заради е...
16:40 / 11.12.2025
Борисов: През това управление няма нито едно нещо, от което да се...
15:35 / 11.12.2025
Желязков депозира оставката
15:38 / 11.12.2025
Ева Кикерезова показа свирката от протеста
15:22 / 11.12.2025
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация...
15:57 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS