Кметът на Пловдив отличен с приз "Лидер на годината 2025"

© Костадин Димитров, кметът на Пловдив, бе отличен с приз "Лидер на годината 2025“ в категория "Обществена дейност“!



Това е признание, което идва като естествен резултат от годините му работа рамо до рамо с хората. За разлика от много публични фигури, той не управлява чрез дистанция, протоколи и заявления. Неговият стил е различен: присъствие на терен, бърза реакция и лична ангажираност в най-тежките ситуации.



В речта си при получаването на отличието кметът направи силен жест – посвети наградата на Мариана Мърцева и на всички хора, които през годините са преживели пожар, бедствие или тежка загуба. Той заяви, че именно те са истинските герои, които имат нужда от подкрепа, а не от обещания.



"Тази награда не е за мен. Тя е за тях – за всички, които са загубили дома си, но не и надеждата. И аз ще я дам на Мариана, за да стои в нейния дом“, каза Димитров.



Залата го аплодира дълго.