© Facebook "В Черноморец вече два пъти валя поройно. Всички улици са реки, извиращи шахти.



Втората буря беше с повече дъжд и по-малко вятър". Това коментира кметът на града Константин Киров пред Meteo Balkans.



Припомняме, че по-рано днес силна буря удали Черноморец.



