© виж галерията Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България излезе с остра декларация по повод поредното грубо посегателство срещу кмета на село Бистрица - Самуил Попов.



"Тревожно е, че случаите на посегателства, заплахи и натиск срещу кметове на кметства в страната зачестяват, а усещането за безнаказаност се задълбочава. Недопустимо е представители на местната власт да бъдат оставяни без реална защита въпреки подадените сигнали и основателните очаквания за своевременна и адекватна реакция. Настояваме компетентните служби да поемат своята отговорност, да гарантират сигурността на засегнатите кметове и да предприемат конкретни, незабавни и ефективни действия за разкриване на извършителите и предотвратяване на подобни престъпления", посочват в декларацията.



Днес кметовете на кметства в цялата страна ще се съберат пред дома на Самуил Попов в негова подкрепа и срещу недопустимия акт на посегателство.



Припомняме, че петима са задържани за палежа на дома и колата на кмета на Бистрица.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.