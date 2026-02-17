ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Една от версиите за нападението над кмета на Бистрица е заради сигналите му за нерегламентирано сметище
Автор: ИА Фокус 10:12Коментари (0)451
© Facebook
Една от версиите, по които полицията работи във връзка с умишления палеж на колата и входната врата на дома на кмета на Бистрица, е, че той е станал обект на атака, защото се опитва да спре нерегламентирано изсипване на земна маса и строителни материали на сметище край селото.

Припомняме, че на кадри от охранителни камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор пред къщата на Самуил Попов, спират пред имота, разливат запалителна течност от туби и я палят. След това бързо напускат мястото. По това време в къщата са били кметът и негови близки. За щастие, при посегателството няма пострадали хора, но са нанесени сериозни материални щети. Палежът е извършен, месеци след като маскирани с бухалки нахлуха в кметството, предава NOVA.

"Не знам кои са задържаните, надявам се част от тях да се извършителите. Възможно е сигналът ми за сметището да е от една причините, защото явно прекъсвам нечии интереси. Това се случва от 2008 година - тогава е започнало насипването на земни маси. Може да се образува свлачище и да стане същата трагедия като в "Елените". Подавал съм сигнали. Първият е от 2019-2020 г. Тогава бяха съставени актове за нерегламентирано изхвърляне на строителни материали. Но има недосегаеми юридически и физически лица. Два акта съм занесъл за връчване на Атанас Илков и един - на Даниел Митов. Те обаче останаха невръчени. След това се получиха три нови за същото юридическо лице и този път ги занесох на министър-председателя, за да ги даде на вътрешния министър. Ако тези актове бяха връчени, глобите щяха да имат възпиращ ефект, защото са много големи. Предполагам, че става въпрос за много строителни фирми, които изсипват материалите си незаконно", обясни Попов.


Още по темата: общо новини по темата: 2
17.02.2026 »
16.02.2026 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Хампарцумян: Няма нищо шоково
10:36 / 17.02.2026
Разкриха кои са мистериозните мъже с АТВ-тата покрай "Петрохан"
09:34 / 17.02.2026
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева за...
09:03 / 17.02.2026
Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хор...
08:47 / 17.02.2026
НИМХ издаде нови предупреждения, но този път не за дъжд и сняг
08:44 / 17.02.2026
Проф. Рачев: Зимата си отива
08:52 / 17.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
България в еврозоната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: