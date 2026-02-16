ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство!
Автор: ИА Фокус 21:54
©
Автомобилът и входната врата на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов бяха запалени в малките часове на нощта. По случая вече има петима задържани.

"Чувствам се обнадежден. Стига извършителите да са част от петимата задържани. Имам критики и бих искал всяко едно посегателство срещу човешката личност и собственост да бъде разкрито. Това дава спокойствие на гражданите, които живеят в България", заяви Попов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Кметът вижда възможна връзка между атаките и дългогодишен проблем в землището на Бистрица - незаконното изхвърляне на земни маси.

"Възможно е. Казвам, че е възможно. В петък най-скоро имаше репортаж по сигнал на народен представител в българския парламент за незаконно изхвърляне на земни маси в землището на Бистрица. Това е проблем, който е от години и който не може да бъде решен само от един човек. Визирам себе си", коментира Попов. 

Той подчерта, че като кмет не е административно-наказващ орган и няма правомощия да налага санкции.

"Оттук насетне самият процес на връчване на наказателни постановления и актове за административни нарушения е много остарял и има нужда от осъвременяване. И се стигна дотам, че двама министри на вътрешните работи не можаха да връчат три акта на едно и също юридическо лице", посочи кметът на Бистрица.

По тази причина е отправил предложение до министър-председателя за законодателна промяна, включително задължителна регистрация на юридическите лица в системата за сигурно електронно връчване.

По думите му е получил отговор, че предложението е изпратено за обсъждане, но до реални резултати засега не се е стигнало.

На въпрос дали атаките са свързани именно с това, че поставя неудобни въпроси и засяга сериозни финансови интереси, Попов допусна, че е възможно. 

Той обаче подчерта, че натрупваните с години проблеми и бездействието на държавата са довели до сегашната ситуация.

Кметът заяви, че не е получавал директни заплахи за живота си, но случилото се приема като изключително сериозен акт.

"Едно е да запалиш автомобила, който е в двора, съвсем друго е да запалиш входната врата и да одимиш цялата къща, така че да не можеш да се диша вътре. Това си е опит за убийство, според мен", заяви Попов.

Той изрази надежда виновните да бъдат разкрити, а случаят да послужи като предупреждение.







