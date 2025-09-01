ЗАРЕЖДАНЕ...
|Климатолог: Краят на лятото не се вижда
"До сряда се очакват високи температури като за началото на септември, до 33-35 градуса. На 3 и 4 септември ще има захлаждане с 5-6 градуса – пак горе-долу летни температури. За съжаление, валежите по този процес няма да са особено активни. Ако вали някъде, то ще е главно в Западна България“, обясни климатологът, като добави, че се очаква по-динамично време през втората половина на септември.
Според него като цяло летният характер на времето ще се запази поне до средата на месеца, за радост на тези, които са предвидили почивки през септември.
"Слънцето вече не е толкова жарещо и палещо. Ако през юни, юли, август от 11.00 до 17.00 часа е твърде опасно да се излагаш на слънце, то през септември тези часове са само около пладне между 12.00 и 14.00 часа. Морската вода по нашето крайбрежие е с приятна температура, между 23 и 25 градуса, и не се виждат наченки на кой знае какво бързо понижение на тази температура“.
Обилните валежи по това време на годината са нормално явление, но това, което не е нормално в тези валежи според него, е, че те се случват на малко по територия площи и се случват предимно в Южна и Източна България, а не в Северна и Западна – там, където би трябвало да се случат. "По този начин Югоизточна Българи навакса изоставането с валежи, че дори на места и вече се си изпълнили нормите, но това са много малко площи като покритие и за съжаление, нямат така голямо стопанско значение.“
Лятото на 2025 година беше горещо, макар и не най-горещото лятото в климатичната история, каза още Матев. "Юни и юли бяха изключително аномални в температурно отношение месеци с големи стойности от близо 3 градуса, което е много. Август обаче показа характер и той успокои нещата. Имахме един нормален август. И по този начин сега и Лято 2025-а се бори с 2007-а, дали ще е в Топ 3, или на четвърто място“, каза той, като посочи, че през август има и отрицателни температури на места, като Родопите, Трън, Драгоман. Големият проблем на изминалото лято според Матев са валежите – от началото на годината има една задълбочаваща се суша, която "веднага резултира в факта, че половин милион българи са на воден режим“.
Заради климатичните промени се наблюдават дългосрочно неблагоприятни тенденции за валежите в нашия регион, което според специалиста ще доведе през следващите десетина години до по-сухи условия от това, което сме имали в началото на века. Това ще доведе до много сериозния проблем с водоизточниците. Според него темпът на спадане на водите на някои язовири е доста плашещ, като те се източват с оправданието, че се поливало, което според него не е реално в края на земеделския сезон. "Всичко това говори за един лош мениджмънт на водните ресурси, който има България, и това е комплексен проблем,“ обясни още Симеон Матев.
