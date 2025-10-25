© виж галерията Клиентка на "Кауфланд" остана недоволна от посещението си в техен магазин, съобщи самата тя в сигнал до Plovdiv24.bg. Този път обаче от веригата нямат никаква вина, че дамата не е разбрала смисъла на една от брошурите им - "Вземи и двете". Жената се е объркала, че предложенията в тази брошура са от типа "вземи две на цената на едно". Това обаче не е така и никъде във въпросната промоция не е упоменато подобно нещо.



В брошурата на "Кауфланд" за датите от 20.10 до 26.10 е обявена кампания "Вземи и двете". Никъде в кампанията не е описано, че всеки от двата артикула се плаща поотделно на редовната си цена. В брошурата цената на артикулите не е намалена, а са с редовната им цена извън промоция.



Поради тази причина си помислихме, че става въпрос да се вземат два артикула на цената на един. Пътувахме 50 километра отиване и връщане до гр. Бургас, за да се възползваме от тяхната оферта. Когато отидохме на касата да плащаме, са ни таксували с редовната цена извън промоция на всеки артикул поотделно.



Така вместо да вземем два артикула на цената на един, ние сме ги платили и двата. Става въпрос за два шоколада от 300 грама за 8.49 лева редовна цена на всеки, два броя кутии с шоколадови трюфели от 200 грама по 5.99 лева редовна цена за всеки, два броя кутии с вафлени пурички по 2.99 лева редовна цена на всеки, два шоколада от 100 грама по 2.79 лева всеки. Пращам ви снимка на касов бон и скрийншот от сайта на Кауфланд с подвеждащата брошура и артикулите.