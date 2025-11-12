ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Клиентите на една от най-големите банки в България трябва да са особено внимателни тези
Как да се предпазите? Най-важното е да следите адреса на сайта – той трябва да започва с https:// и да съдържа правилния домейн на банката. Внимавайте за странни елементи в страницата: правописни грешки, липса на катинарче в адресната лента или неочаквани бутони могат да са знак за измама.
Не се подвеждайте и от съобщения, които изискват лична или банкова информация – дори да изглеждат убедителни. Това включва вашия IBAN, номера на карта, пароли за онлайн банкиране, М-токен код или OTP за потвърждение на трансакция. Имайте предвид, че УниКредит Булбанк не изпраща подобни съобщения.
Ако получите съмнителен имейл или съобщение, най-добре е просто да го игнорирате и да не кликвате върху линковете в него. При съмнение за измама или загуба на карта, свържете се директно с банката.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО край Пловдив: Имал...
10:46 / 12.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Караджов от Пловдив: През януари ще обявим втората процедура за е...
09:37 / 12.11.2025
Кукушева: Себестойността на хляба започва да става различна
09:35 / 12.11.2025
Виктор Николаев за случката край Пловдив: Има ли правила, които к...
09:30 / 12.11.2025
Хиляди българки са в "публичния дом на Европа", обсъждат забрана ...
09:20 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS