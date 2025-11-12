ИЗПРАТИ НОВИНА
Клиентите на една от най-големите банки в България трябва да са особено внимателни тези
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:14
©
Клиентите на УниКредит Булбанк трябва да са особено внимателни тези дни – експертите предупреждават за повишен риск от фишинг атаки. Мошениците често създават фалшиви сайтове, които почти идентично копират страниците на банките, с цел да подмамят потребителите да въведат своите данни за онлайн банкиране.

Как да се предпазите? Най-важното е да следите адреса на сайта – той трябва да започва с https:// и да съдържа правилния домейн на банката. Внимавайте за странни елементи в страницата: правописни грешки, липса на катинарче в адресната лента или неочаквани бутони могат да са знак за измама.

Не се подвеждайте и от съобщения, които изискват лична или банкова информация – дори да изглеждат убедителни. Това включва вашия IBAN, номера на карта, пароли за онлайн банкиране, М-токен код или OTP за потвърждение на трансакция. Имайте предвид, че УниКредит Булбанк не изпраща подобни съобщения.

Ако получите съмнителен имейл или съобщение, най-добре е просто да го игнорирате и да не кликвате върху линковете в него. При съмнение за измама или загуба на карта, свържете се директно с банката.







