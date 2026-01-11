Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката

© Илюстративна снимка Клиент с три бидона, пълни догоре със стотинки и метални левове, е блокирал работата на банков клон в опит да превалутира спестяванията си в евро. Това разказа председателят на Асоциацията на банките в България (АББ) Петя Димитрова в ефира на "120 минути" по bTV.



"За да се обслужат подобни клиенти, се изисква много време. Намерихме начин, но въпреки всичко е много трудно", призна Димитрова.



"Законът изисква от нас да обслужим клиентите, но би било наистина прекрасно, ако можем взаимно да си помогнем. Ако дойдете с огромни обеми подобни монети, би било добре те поне да бъдат сортирани - тогава процесът ще мине по-плавно".



По думите на Петя Димитрова в обращение се намират над 10 000 тона монети, които трябва да бъдат изтеглени, преброени, транспортирани и заменени с евро. Това количество се равнява на теглото на Ефеловата кула, което обяснява защо "бидоните" с монети се превръщат в системен проблем за клоновете без специализирана техника за масово броене.



Димитрова отново подчерта, че няма такси за обмяна при превалутирането, опитвайки се да тушира напрежението след вълната от потребителски жалби за скрити условия при обслужване на не-клиенти. Тя припомни, че стартовите пакети с евромонети са били разпространени още през ноември именно с цел да се намали натискът в първите дни на 2026 година.



Въпреки уверенията, случаят с "трите бидона" служи като предупреждение: ако гражданите масово решат да обменят "бурканбанк" спестяванията си в последния момент, банковите салони рискуват да се превърнат в складове за метал, а обслужването на редовни клиенти да бъде парализирано.



"Благодарение на отдадеността и професионализма на банковите служители и това, че работиха и през почивните дни, ние видяхме над 1,2 млн. тегления и над 5,4 млн. плащания в рамките на няколко дни. Само за първите 2 работни дни - понеделник и вторник, бяха обслужени близо 240 хил. клиента в клоновете на банките, което означава, че банковата система обслужва 120 хил. човека на ден. За първите 2 работни дни на януари са извършени над 1,5 млн. тегления на банкомати на обща стойност над 300 млн. лв.



Всички тези цифри никога не са били нито в историята нито на банковата нито на България. За първите 2 работни дни през пос устройствата са минали над 6 млн. транзакции с приблизителна стойност около 150 млн. евра. През първите два работни дни банките са приели от клиентите си над 30 млн. банкноти и монети, които са над 200 млн. това означава приблизително 150 тона, това е между 8 и 10 тира. В обращение общо в банковия сектор, според наши изчисления ще минат над 10 хил. тона. Тъй като към края на миналата година броя на монетите в обращение е бил над 3,3 млрд.



Последните 2 работни дни банките са обработили над 1 млрд. лв, а за първите два работни дни на 2026 г. над 1,5 млрд. лв.", обясни още Петя Димитрова по време на участието си.