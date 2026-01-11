ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:29Коментари (0)969
©
Илюстративна снимка
Клиент с три бидона, пълни догоре със стотинки и метални левове, е блокирал работата на банков клон в опит да превалутира спестяванията си в евро. Това  разказа председателят на Асоциацията на банките в България (АББ) Петя Димитрова в ефира на "120 минути" по bTV.

"За да се обслужат подобни клиенти, се изисква много време. Намерихме начин, но въпреки всичко е много трудно", призна Димитрова.

"Законът изисква от нас да обслужим клиентите, но би било наистина прекрасно, ако можем взаимно да си помогнем. Ако дойдете с огромни обеми подобни монети, би било добре те поне да бъдат сортирани - тогава процесът ще мине по-плавно".

По думите на Петя Димитрова в обращение се намират над 10 000 тона монети, които трябва да бъдат изтеглени, преброени, транспортирани и заменени с евро. Това количество се равнява на теглото на Ефеловата кула, което обяснява защо "бидоните" с монети се превръщат в системен проблем за клоновете без специализирана техника за масово броене.

Димитрова отново подчерта, че няма такси за обмяна при превалутирането, опитвайки се да тушира напрежението след вълната от потребителски жалби за скрити условия при обслужване на не-клиенти. Тя припомни, че стартовите пакети с евромонети са били разпространени още през ноември именно с цел да се намали натискът в първите дни на 2026 година.

Въпреки уверенията, случаят с "трите бидона" служи като предупреждение: ако гражданите масово решат да обменят "бурканбанк" спестяванията си в последния момент, банковите салони рискуват да се превърнат в складове за метал, а обслужването на редовни клиенти да бъде парализирано.

"Благодарение на отдадеността и професионализма на банковите служители и това, че работиха и през почивните дни, ние видяхме над 1,2 млн. тегления и над 5,4 млн. плащания в рамките на няколко дни. Само за първите 2 работни дни - понеделник и вторник, бяха обслужени близо 240 хил. клиента в клоновете на банките, което означава, че банковата система обслужва 120 хил. човека на ден. За първите 2 работни дни на януари са извършени над 1,5 млн. тегления на банкомати на обща стойност над 300 млн. лв.

Всички тези цифри никога не са били нито в историята нито на банковата нито на България. За първите 2 работни дни през пос устройствата са минали над 6 млн. транзакции с приблизителна стойност около 150 млн. евра. През първите два работни дни банките са приели от клиентите си над 30 млн. банкноти и монети, които са над 200 млн. това означава приблизително 150 тона, това е между 8 и 10 тира. В обращение общо в банковия сектор, според наши изчисления ще минат над 10 хил. тона. Тъй като към края на миналата година броя на монетите в обращение е бил над 3,3 млрд.

Последните 2 работни дни банките са обработили над 1 млрд. лв, а за първите два работни дни на 2026 г. над 1,5 млрд. лв.", обясни още Петя Димитрова по време на участието си.


Още по темата: общо новини по темата: 1747
11.01.2026 Пловдивчанка показа касова бележка: Честито, вече и с почти двойна цена
11.01.2026 Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранителен
магазин 
11.01.2026 Могат ли непълнолетни да обменят левове за евро в банките
11.01.2026 Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро
11.01.2026 Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи"
10.01.2026 Фалшиви евробанкноти в Монтанско. Хората: Они са почти еднакви, по кво да ги разпознаеш?
предишна страница [ 1/292 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Асен Василев: 29 март е реалната дата за нови избори
16:44 / 11.01.2026
Все още е тежко положението в Родопите, в сила е обход
16:16 / 11.01.2026
Сняг и минусови температури на АМ "Тракия": Бъдете внимателни! 
16:45 / 11.01.2026
Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранит...
16:46 / 11.01.2026
Колко ни струваше магията на отминалата Коледа
16:45 / 11.01.2026
Заради екстремното време голяма българска община обяви 12 януари ...
14:21 / 11.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Отношенията София-Скопие
Зимата ни изненада в началото на януари 2026 година
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: