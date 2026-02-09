Класната на Бургазлиев в съдебната зала: Всички колеги имат положително отношение към него

© Парична гаранция или “Домашен арест" арест поиска защитата на Никола Бургазлиев на днешното заседание на Окръжен съд – Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.



Като свидетел бе призована Светлана Димитрова - класен ръководител на несебърлията. “Никола учи добре. Като за моя изненада той съчетаваше добре спорта и учението. Не е отсъствал без причина. Нямало го е, когато е бил на мачове или лагери. Всички колеги имат положително отношение към него. Винаги се е държал добре, не е бил агресивен и е бил винаги разумен", заяви учителката пред съда. Тя подчерта, че в момента Бургазлиев е под самостоятелна форма на обучение и трябва да се яви на 19 изпита.



Сега той има насрочена изпитна сесия, а ако не вземе някои от изпитите, има втора през май. Димитрова каза още, че Никола е посещаван от свой преподавател поне два пъти.