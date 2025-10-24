ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киселова свиква извънредно заседание на парламента
Единствена точка в дневния ред е второ гласуване на промени в Закона за лечебните заведения (Общ законопроект, изготвен от Комисията по здравеопазването, въз основа на приетите на първо гласуване на 25.07.2025 г. законопроекти с вносители: Цончо Ганев и група народни представители, 11.07.2025 г.; Асен Василев и група народни представители, 11.07.2025 г.; Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов, 18.07.2025 г.).
